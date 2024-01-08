Зима в Маріуполі – початок проблем: в яких умовах житимуть люди під час морозів

Найближчий тиждень в Україні прогнозують погіршення погодних умов. Це додаткове навантаження на системи опалення та енергетики.

В Маріуполі з цим дуже складна ситуація. Люди буквально можуть замерзнути у власних будинках. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Зима в Маріуполі – початок проблем, які вже зараз ми будемо бачити", – наголосив радник мера Маріуполя.

Маріуполь замерзає

За словами Петра Андрющенка, інфраструктура в Маріуполі не здатна витримати погіршення погодних умов. Зокрема, система електропостачання. До цього, за більш теплої погоди, вона ледь витримувала навантаження.

Снігопади, ожеледь – це призведе до вимкнення електрики, за ним вимкнення опалення, води, бо наноси зупиняться. Система електропостачання не здатна витримати те, що відбувається сьогодні у Маріуполі. Зараз ми бачитимемо найближчими тижнями, як люди, на жаль, замерзатимуть у власних оселях,

– розповів він.

Швидко розв'язати проблему не вдасться. Зупинка котелень – одна проблема. Інша – зупинка електропостачання. Наразі Маріуполь живиться з трьох джерел, два з яких – резервні.

"Якщо вони почнуть вимикатися, а вимикатися мають, бо їхніх потужностей не вистачить, проблеми будуть достатньо великі, на жаль", – підкреслив Андрющенко.

Раніше у своєму телеграм-каналі посадовець писав про температурні показники, які наразі мають маріупольці у своїх квартирах. Сягають вони не вище 10 градусів тепла.

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