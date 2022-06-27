Маріупольці мусять полювати на голубів, щоб поїсти

Росіяни тимчасово окупували українське місто Маріуполь. Тепер там відбувається просто катастрофа та звірства над людьми.

Чергові знущання показав блогер Денис Казанський. Маріупольці змушені йти на страшні речі, щоб поїсти.

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Люди ставлять пастки для голубів

У Маріуполі є випадки холери. Російські окупанти закривали його на карантин. Місто потрощене, кожен будинок зазнав пошкоджень чи руйнувань.

За таких умов, в людей, які там залишились, нема ні грошей, ні їжі. Вони намгаються роздобути харчі стародавніми способами.

Людям доводиться розставляти пастки на голубів, щоб отримати їжу. Вони палкою підпирають ящики з-під продуктів. Можна припустити, що саме туди має залетіти голуб і тоді вони накриють його тим ящиком, щоб отримати харчі.



Пастки для голубів у Маріуполі / Фото з телеграму Дениса Казанського

За словами Дениса Казанського, продуктів вистачає не всім. Тому багато жителів міста не отримують гуманітарну допомогу від російських окупантів. Як наслідок, люди ловлять і їдять голубів.

Що відбувається в Маріуполі

Про ситуацію в тимчасово окупованому місті розповідає радник мера Петро Андрющенко. Деякі ситуації, які він описує викликають жах та обурення. Ставлення росіян до маріупольців – це просто знущання. Росіяни там не здатні забезпечити навіть базові потреби людей, що може мати катастрофічні наслідки вже найближчим часом. Тому гуманітарна ситуація в місті не покращується та залишається далеко за позначкою гуманітарної катастрофи. Воду завозять раз на тиждень, а за їжу доводиться хіба працювати, ніби рабам.

Крім того, досі існують так звані "фільтраційні табори". Їх російські загарбники тримають на в'їзді до міста. Колись "фільтрацію" треба було проходити, щоб виїхати з міста, то тепер, – і щоб в'їхати. Мер Вадим Бойченко пояснював це тим, що росіяни бояться, бо розуміють, що найближчим часом може бути деокупація. Вони готуються до цього. Вони налякані, що до Маріуполя можуть увійти бійці ССО чи буде партизанська війна. Декілька випадків таких уже є, тому вони бояться.

Також загарбники використовують Маріуполь для того, щоб продовжувати свій цинічний наступ далі. Російські окупанти мають надію, що окупація міста дозволить йому забезпечувати російські війська з тилу. Петро Андрющенко повідомляв, що у західному напрямку через місто рухалися колони військової техніки російських окупантів. Також у Маріуполі ворог залишає великий військовий корпус, на який покладає завдання охорони потенційних військових об'єктів. Мовиться про порт, залізницю та заводи.

Детальніше про ситуацію в місті: дивіться відео