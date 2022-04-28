Маріупольців під виглядом волонтерів заманюють на Далекий Схід Росії

Росія розгорнула нову інформаційну спецоперацію, направлену на просування добровільного виїзду на Далекий Схід Росії. Під виглядом набору волонтерських груп, окупанти намагаються депортувати мешканців Маріуполя.

Про нову схему розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що окупанти розсилають відповідну агітацію у групи та чати міст, які перебувають під тимчасовим контролем росіян.

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Як працює схема окупантів

За словами Андрющенка, так звані "волонтери" розповсюджують у місцевих чатах та групах повідомлення, які рекламують роботу на Далекому Сході. Люди, які поширюють подібні позитивні відгуки працюють зо однією методичкою – розповідають про жахи, які спіткали їх чи їхніх друзів у Маріуполі та пропонують альтернативу – роботу в Росії. Часто такі дописи доповнюють фотографіями.



Росіяни розгорнули нову інформаційну атаку / Скриншот з телеграм-каналу Андрющенка

Подібне є відвертою брехнею та спробою підштовхнути людей до депортації в регіони Далекого Сходу,

– зазначає Андрющенко.

Він наголошує, що надходить все більше інформації про людей, які відмовляються їхати з Таганрогу на Далекий Схід і масово тікають із місць посадки. Тому окупант розвернув масову інформаційну атаку.

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наразі відомо, що росіяни викрали вже понад 600 тисяч українців, з них 117 тисяч – діти. 309 маріупольців вивезли у Находку – Далекий Схід Росії за 9 тисяч кілометрів від Маріуполя.