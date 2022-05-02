З Маріуполя сьогодні вдалося вивезти понад 100 мирних жителів, – мер міста

У понеділок вранці, 2 травня, було погоджено другий зелений коридор з Маріуполя. Цивільних людей евакуйовують із заблокованого міста до Запоріжжя.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, уже сьогодні з "Азовсталі" вдалось вивезти понад 100 мирних мешканців, передає 24 канал.

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Евакуація триває. Нам вдалось сьогодні (2 травня – 24 канал) з бомбосховищ вивезти понад 100 людей, які вже добираються до нашої української землі, на територію, контрольовану нашою державою,

– розповів Бойченко.

Також він зазначив, що евакуація з Маріуполя – це дуже складний процес, який відбувався безпосередньо за керівництва президента України Володимира Зеленського та міністерки Ірини Верещук.

Відомо, що понад 100 мешканців Маріуполя вже прибули до Запоріжжя та отримують необхідну допомогу. Серед евакуйованих – жінки, діти та люди похилого віку. Наразі їх оглядають медики, також з врятованими мешканцями Маріуполя працюють психологи, повідомили у військовій службі правопорядку ЗСУ.

Поранених українських військових наразі не вивозять

За словами Бойченка, станом на 2 травня є домовленість про евакуацію лише місцевого населення Маріуполя. Водночас він пояснив, що існує окрема процедура та переговорний процес з військової точки зору щодо вивезення поранених бійців.

Цього прокоментувати ми не можемо, бо процес є закритим, а перемовини досі тривають,

– пояснив Бойченко.

Нагадаємо, що відкрити ще один зелений коридор із Маріуполя вдалося за допомогою ООН та Червоного Хреста.

Евакуація з Маріуполя

Нагадаємо, що понад місяць російська сторона зривала всі можливі гуманітарні коридори з Маріуполя. Частково місцеві мешканці намагались вибратись із заблокованого міста власним транспортом, ризикуючи життям. Впродовж останніх днів напрацьовувався механізм, який дозволив би організовано евакуювати мирне населення, зокрема з "Азовсталі", де багато цивільних переховувались від бомбардувань разом із захисниками Маріуполя. Серед них – діти, жінки та люди похилого віку.

За вчорашню добу, 1 травня, вдалося вивезти понад 100 людей, які перебували у підвалах металургійного комбінату "Азовсталь". Залишатись там з кожним днем було все небезпечніше, адже окупанти щодня обстрілювали територію та будівлі. Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення зазначив, що організація таких складних евакуаційних коридорів – один з елементів перемовин з російською стороною.

За словами Ірини Верещук, операція з евакуації не завершиться доти, поки цілі української сторони не будуть досягнутими. Адже для України важливо врятувати своїх громадян.

Кадри із порятунку людей

Бійці з полку "Азов", які допомагали рятувати цивільних, показали унікальні кадри операції з порятунку людей в Маріуполі.

На відео видно, як люди вибираються з-під завалів та сідають в обстріляний автобус без вікон. Серед евакуйованих найбільше жінок та дітей. Люди не можуть повірити, що нарешті покидають територію заводу.

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