З Маріуполя на територію, яку контролює Україна, щодня виїжджають 70 –120 людей, – мер

Ситуація в Маріуполі погіршується з кожним днем. Люди рятуються різними способами, їм навіть вдається виїхати на підконтрольну Україні територію.

Таку інформацію розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі національного телемарафону. Люди можуть продовжувати гинути від дій окупантів упродовж літа, повідомляє 24 канал.

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Сьогодні виїхати з Маріуполя майже нема можливості. Евакуація триває, хоча й не досить так чисельно, як це було раніше. Тобто нині на підконтрольну частину нашої держави на добу десь доїжджає 70 – 120 маріупольців. Але вони їдуть налякані, втомлені, та наважуються, бо тут є захист, закон і все, щоб їх підтримати. І ми їх тут чекаємо,

– наголосив Бойченко.

За його словами місцеві колаборанти та зрадники під назвою ОПЗЖ стали окупаційною так званою владою. Вони зробили все, щоб такого виїзду не відбувалося.

Холера в Маріуполі

На місто насунулась інфекційна катастрофа. Маріуполь перевели на карантин, закрили його, бо там нині вирують інфекційні захворювання, зокрема, холера.

"Розуміючи це, ми готуємося, що, на жаль, цього літа буде вмирати місцеве населення. Тому й треба сьогодні робити все можливе, щоб наші містяни мали змогу їхати в бік України", – каже Бойченко

За його словами, треба об'єднуватися з міжнародними організаціями, щоб всіма можливими шляхами встановити для маріупольців зелені коридори на виїзд з міста до підконтрольної Україні території. Адже, окрім інфекції, в місті немає їжі, електрики та інших комунікацій.

Які безчинства окупанти роблять в місті

У Маріуполі російські загарбники вбили дуже багато мирних людей. Тепер же вони не можуть впоратися із кількістю тіл. Тому вирішили не дбати про це, а просто викидають їх разом зі сміттям. Ситуація у місті стає дедалі гіршою. Робота щодо розборів завалів, пришвидшилися після того, як окупанти замінили місцевих колаборантів на росіян. У Маріуполі знищено сотні будинків. А тіла скидають просто до місцевого супермаркету.

У місті загрожують масові поширення холери. Звісно ж заразитися можуть і самі російські загарбники. Побоюючись цього, в Ростові-на-Дону вже підготували лікарні для хворих на холеру окупантів з Маріуполя. Про холеру говорять вже не тільки всередині Маріуполя та в колах окупаційної влади, але й серед кремлівських кураторів. При цьому Росія вибрала найцинічніший варіант боротьби з епідемією, заблокувавши людей у Маріуполі. Окупанти вирішили залишити все, як є і "хто виживе, той виживе".

Також російські загарбники відкрили у Маріуполі ще одну фільтраційну в’язницю, де утримують українців. Умови в таких тюрмах жахають, там окупанти застосовують тортури, зґвалтування, вбивства, все, щоб тероризувати мирне населення. Ця тюрма відрізняється тим, що туди потрапляють ті люди, щодо яких окупанти не можуть одразу вирішити, чи несуть вони небезпеку окупаційному режиму.

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