У лікарні в Дубаї у тяжкому стані знайшли 20-річну українську модель Марію Ковальчук, – ЗМІ
- Українська модель Марія Ковальчук, яка працювала в Дубаї, зникла, і її знайшли в лікарні у тяжкому стані після операцій без документів та телефону.
- Рідні звернулися до поліції, яка розслідує обставини зникнення та госпіталізації Марії.
Українська модель Марія Ковальчук, яка поїхала працювати в Дубай, вже понад тиждень не виходить на зв'язок. У ЗМІ пишуть, що нещодавно вона потрпила до лікарні, і зараз перебуває у тяжкому стані після операцій.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Еспресо.Захід". Марія Ковальчук родом зі Львова, в Дубаї поїхала 15 лютого.
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Востаннє Марію Ковальчук бачили 9 березня
У соцмережі Х подруга Марії 18 березня повідомила про її зникнення. Дівчина написала, що на зв'язок Марія виходила 11 березня. За два дні до цього вона була на вечірці та познайомилася з молодими людьми з модельного бізнесу.
Напередодні свого зникнення модель сказала матері, що переночує у хлопців. Рідні хвилювалися, щоб ці чоловіки з модельного бізнесу не використали її для сексуального рабства.
Після цього дівчина перестала виходити на зв'язок і не відправилася в заплановану поїздку до Таїланду.
У ЗМІ пишуть, що 20-річна дівчина після поки що невідомих подій потрапила до лікарні без документів та мобільного телефона. Там їй зробили складні операції, зараз Марія не може говорити.
Додамо, Марія Ковальчук в Дубаї працювала моделлю та брала участь у міжнародній акції "Boris for Peace!", що присвячена політологу Борису Кагарлицькому. У Росії його засудили на 5 років за звинуваченням у "виправданні тероризму".
Рідні Марії звернулися до поліції. Правоохоронці взялися за справу та будуть з'ясовувати всі обставини того, що трапилося.
До слова, подругою Марії Ковальчук, яка повідомила про її зникнення, є росіянка Ангеліна Дорошенкова. Того дня вона мала піти на вечірку з Марією, однак напередодні вона поскаржилася на здоров'я. Замість того, щоб залишитися з подругою Ангеліна поїхала до Росії, а Марія залишилася в незнайомій країні та сама пішла на вечірку.
24 Канал очікує коментар щодо події та стану здоров'я дівчини від її матері Анни Ковальчук.
Нагадаємо, у вересні 2022 року в Південній Кореї за загадкових обставин загинула 15-річна модель Анастасія. Українська поліція розслідує, чому могла померти дівчина, але корейські правоохоронці не йшли на співпрацю.