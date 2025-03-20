Зникла модель з України: що відомо про Марію Ковальчук, яку знайшли у важкому стані в Дубаї

20-річна українська модель Марія Ковальчук, яка зникла в Дубаї на початку березня, була знайдена через 10 днів у важкому стані в місцевій лікарні. Однак відомою серед української аудиторії дівчина стала ще у 2023 році, коли спалахнув скандал довкола росіянки Ангеліни Дорошенкової, яка намагалася відвідати Україну.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Чим займається Марія Ковальчук

20-річна Марія Ковальчук називає себе моделлю, проте на її сторінках у соцмережах можна побачити еротичні фото. Крім того, дівчина має акаунт на платформі OnlyFans, яка популярна серед представників індустрії для дорослих.

Після її зникнення в інтернеті почали з'являтися чутки про те, що після складних операцій серце Марії Ковальчук нібито не витримало. Втім, офіційних підтверджень цієї інформації поки немає.

Марія Ковальчук / Фото з Instagram

Як дівчина пов'язана з Ангеліною Дорошенковою

Найкраща подруга Марії Ковальчук – росіянка Ангеліна Дорошенкова – привернула увагу українських медіа своїм бажанням приїхати до Львова.

У соцмережах вона відкрито запитала у підписників, як можна потрапити до України з російським паспортом. Однак замість допомоги дівчина отримала хвилю сарказму. Зокрема, один із користувачів соцмережі Х написав, що "в Україні дозволено вбивати росіян", що дуже обурило Дорошенкову, і вона заявила, що передумала їхати.

Згодом вона поскаржилася у соцмережах на те, що замість серйозних відповідей люди почали висміювати її інтелектуальні здібності. Саме в той момент користувачі зацікавилися її українською подругою Марією Ковальчук, яка й запросила росіянку до Львова.

Ангеліна Дорошенкова цікавилася, як потрапити до Львова / Скриншот

Що відомо про зникнення Марії Ковальчук

Марія Ковальчук прилетіла до Дубая 15 грудня по роботі, а 9 березня вона відвідала розважальний захід, де познайомилася з двома чоловіками. Згодом дівчина повідомила своїй матері, що планує залишитися на ніч у них, а вже 11 березня мала вилетіти до Таїланду. Однак на рейс вона так і не з’явилася.

Стурбовані родичі звернулися до поліції, яка відкрила кримінальну справу. Протягом тривалого часу інформації про місцеперебування дівчини не було. Лише 19 березня з’ясувалося, що вона перебуває у лікарні в тяжкому стані після трьох складних операцій. Причини та обставини її потрапляння до медзакладу наразі залишаються невідомими.

Є назва готелю, де її бачили. І є передостаннє місце проживання – теж готель. Є припущення, що вона ходила на вечірку. Але промоутер, який організовував ці вечірки, її не бачив. Сьогодні Машу знайшли в лікарні у важкому стані. Вона без документів, без телефона, без нічого. Три операції вона перенесла. І вона не може говорити,

– розповіла мама дівчини.

Цікаво, що на ту саму вечірку Марія Ковальчук планувала піти разом зі своєю найкращою подругою-росіянкою Ангеліною Дорошенковою. Проте за тиждень до інциденту Дорошенкова поскаржилася на проблеми зі здоров'ям і повернулася до Росії, залишивши Марію одну в чужій країні.

На вечірку Марія Ковальчук мала піти разом зі своєю подругою / Фото з Instagram