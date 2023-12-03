Матір загиблого Героя із Львівщини передала ЗСУ 100 тисяч гривень: що придбали

На Львівщині матір військовослужбовця, що поклав своє життя за Україну, передала свої збереження на потреби ЗСУ. Сума пожертви становить 100 тисяч гривень.

Волонтери вже знайшли, куди використати ці кошти. Вони придбали автомобіль для військових на фронті.

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Важлива пожертва

На Львівщині місцева жителька Марія Степанівна Сибаль передала 100 тисяч гривень для потреб Збройних Сил. Вона є матір'ю загиблого на фронті Героя з Сокаля Віктора Сибаля. Гроші жінка передала місцевій волонтерці Олені Матрипулі – завдяки цій пожертві придбали бус, який нині вже допомогає військовим.

Низький уклін матері загиблого Героя. Дякуємо вам, дорогі волонтери, за невпинну допомогу війську. Вічна та світла памʼять Віктору,

– зазначили у районній адміністрації.

Марія Сибаль передала кошти на ЗСУ / Червоноградська райдержадміністрація

Віктор Сибаль загинув у грудні минулого року під час бойового зіткнення з ворогом поблизу населеного пункту Опитне, що у Бахмутському районі. Відомо, що його призвали на військову службу у червні 2022 року, він служив гранатометником у 24 бригаді, мав звання сержанта.

Пожертви – це важливо