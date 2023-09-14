"Каструлю з голови зніми": охоронець Metro грубо відмовився розмовляти українською й поплатився

У Харкові спалахнув мовний скандал. Охоронець Metro влаштував істерику через те, що клієнтка попросила його розмовляти українською мовою.

Чоловік неадекватно відреагував на прохання розмовляти українською. Він заявив, що начебто не зобов'язаний це робити. На аргумент про закон, охоронець порадив викликати поліцію.

Зверніть увагу "Ху**во ти воював": у Львові чоловік посеред дороги накинувся на військового з лайкою

Коли Уманська заявила, що чекає вибачень перед нею та її чоловіком, охоронець в грубій формі заявив, що вона не може нічого вимагати й порадив "зняти каструлю з голови".

Як доказ своїх слів Уманська опублікувала відео.

Мовний скандал у Харкові: дивіться відео з мережі

Як відреагували у Metro

Згодом Марія повідомила на своїй сторінці у соцмережі, що компанія припинила співпрацювати з горе-охоронцем. Окрім того, у Metro попросили вибачення за інцидент й наголосили, що зроблять усе, аби запобігти таким ситуаціям у майбутньому.

Поспілкувалася з охоронною фірмою-підрядником, чоловіка вже звільнили. Як мене запевнили "з чорною міткою", що означає, що в охоронних структурах він працювати більше не буде,

– наголосила Марія.

Також жінка поскаржилася, що витримала "шалену атаку у приватні повідомлення та на телефон від тих-кого-не-можна-називати".