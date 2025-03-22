У Захарової справжня істерика: представниця МЗС Росії осоромилась заявою про перемир'я

Представниця російського МЗС заявила, що Україна нібито порушила "трампівське припинення вогню". Вона, очевидно, поспішила з виконанням кремлівських методичок.

Важливо розуміти, що має на увазі Марія Захарова, коли говорить про "трампівське перемир'я". Як пояснив 24 Каналу, це можуть бути домовленості Трампа з Україною, або Трампа з Путіним.

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Які абсурдні звинувачення придумала Росія

Під час телефонної розмови президент США та російський диктатор попередньо домовилися про припинення ударів по енергетичних об'єктах. Також були спроби внести сюди цивільну інфраструктуру.

Якщо Захарова називає порушенням перемир'я удар по аеродрому стратегічної авіації, то вона навіть не вміє читати й не розуміється в елементарних речах, у яких повинна розумітися,

– наголосив політолог.

У російському МЗС є цілий апарат, який мав підготувати для неї ті пункти, щодо яких нібито домовився Трамп з Путіним. Тому вона керувалася виключно бажанням звинуватити в чомусь Україну. Оскільки нічого не знайшлося – взяла будь-який випадок і переклалася відповідальність на Київ.

Цікаво, що Захарова не коментувала масовану атаку по Кропивницькому чи удари "Шахедами" по Києву. У цьому контексті треба зрозуміти одну річ – росіяни використовуватимуть будь-який привід, щоб звинуватити Україну. Наприклад, в порушенні угод, недотриманні перемир'я,

– додав Ігор Рейтерович.

Варто підкреслити, що говорити про справжнє перемир'я можна тільки тоді, коли збереться 3 сторони, вони підпишуть офіційний документ, який почне діяти. Станом на зараз немає навіть перемир'я щодо ударів по енергетиці.

Ігор Рейтерович зауважив, що істерика Захарової зрозуміла, адже удар по аеродрому росіян був такий потужний, що приховувати його від населення стає дедалі важче.