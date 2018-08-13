Марія Бурмака показала відпочинок на березі моря: фото
Відома українська співачка Марія Бурмака показала кілька фото з відпустки. Артистка відправилася відновлювати сили на узбережжя моря.
Бурмака опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки, на яких позує у купальнику на пляжі.
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"Життя буває прекрасним", – підписала фото співачка і не уточнювала, де саме відпочиває.
Нагадаємо, зараз на відпочинку перебуває зіркова пара Катя Осадча з Юрієм Горбуновим, а ще Настя Каменських регулярно викладає фото з відпустки.
Джерело: 24 Канал
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