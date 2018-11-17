Марія Музичук виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу з шахів
Українська шахістка Марія Музичук отримала бронзову медаль за вихід у півфінал на світовій першості в російському Ханти-Мансійську.
Українка поступилася в півфіналі уродженці України, а нині росіянці Катерині Лагно з рахунком 1:3.
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Дуже пишаюся своєю сестрою Марією, яка тільки що виграла бронзу на жіночому чемпіонаті світу. Це наша сьома медаль – разом ми добули 4 золота, 1 срібло і 2 бронзи. Величезне спасибі всім наших уболівальників і людям, які допомогли нам досягти таких високих результатів,
– написала сестра Марії Анна у своєму Facebook.
Анна та Марія Музичук / Facebook
Нагадаємо, що чемпіонат світу в Ханти-Мансійську триватиме до 23 листопада.
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