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      Марія Музичук виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу з шахів

      31 Читать новость на русском
      Марія Музичук виборола бронзу на чемпіонаті світу з шахів
      Марія Музичук виборола бронзу на чемпіонаті світу з шахів / Facebook

      Українська шахістка Марія Музичук отримала бронзову медаль за вихід у півфінал на світовій першості в російському Ханти-Мансійську.

      Українка поступилася в півфіналі уродженці України, а нині росіянці Катерині Лагно з рахунком 1:3.

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      Дуже пишаюся своєю сестрою Марією, яка тільки що виграла бронзу на жіночому чемпіонаті світу. Це наша сьома медаль – разом ми добули 4 золота, 1 срібло і 2 бронзи. Величезне спасибі всім наших уболівальників і людям, які допомогли нам досягти таких високих результатів,
      – написала сестра Марії Анна у своєму Facebook.


      Анна та Марія Музичук / Facebook

      Нагадаємо, що чемпіонат світу в Ханти-Мансійську триватиме до 23 листопада.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Шахи Спорт
      Джерело: 24 Канал
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