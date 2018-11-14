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      Марія Музичук вийшла у півфінал на чемпіонаті світу з шахів, Анна Музичук вибула з боротьби

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      Анна Музичук поступилася у чвертьфіналі на чемпіонаті світу
      Анна Музичук поступилася у чвертьфіналі на чемпіонаті світу / facebook.com/ukrainianchess/

      Українські шахістки Анна та Марія Музичук зіграли тай-брейк чвертьфінальних поєдинків на чемпіонаті світу із шахів, який проходить в Ханти-Мансійську.

      Анна Музичук не змогла вийти в півфінал чемпіонату світу з шахів серед жінок, програвши росіянці Олександрі Костенюк. У першій партії суперниця Музичук грамотно змогла реалізувати свою перевагу. Українка у повторній партії не зуміла дотиснути Костенюк і покинула турнір.

      Читайте також: Українка Анна Музичук стала третьою шахісткою світу

      Сестра Анни Марія Музичук у запеклій боротьбі перемогла на бліц-партіях в матчі з казашкою Жансаей Абдумалік і вийшла у півфінал змагань.

      Нагадаємо, що чемпіонат світу з шахів в Ханти-Мансійську триватиме до 23 листопада.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Шахи
      Джерело: 24 Канал
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