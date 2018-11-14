Марія Музичук вийшла у півфінал на чемпіонаті світу з шахів, Анна Музичук вибула з боротьби

Українські шахістки Анна та Марія Музичук зіграли тай-брейк чвертьфінальних поєдинків на чемпіонаті світу із шахів, який проходить в Ханти-Мансійську.

Анна Музичук не змогла вийти в півфінал чемпіонату світу з шахів серед жінок, програвши росіянці Олександрі Костенюк. У першій партії суперниця Музичук грамотно змогла реалізувати свою перевагу. Українка у повторній партії не зуміла дотиснути Костенюк і покинула турнір.

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Сестра Анни Марія Музичук у запеклій боротьбі перемогла на бліц-партіях в матчі з казашкою Жансаей Абдумалік і вийшла у півфінал змагань.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з шахів в Ханти-Мансійську триватиме до 23 листопада.

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