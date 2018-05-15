Марія Яремчук заявила про припинення вокальної кар'єри

Українська співачка Марія Яремчук, яка є донькою легендарного співака Назарія Яремчука, оголосила про припинення творчої діяльності. Своє рішення зірка озвучила на Instagram-сторінці.

Як відомо, Марія Яремчук змалку займалась вокалом. Це й не дивно, адже зірка зростала у сім'ї легендарного українського співака Назарія Яремчука. Вперше Україна дізналась про вокальні здібності артистки у 2012 році, коли вона дебютувала на проекті "Голос країни". Відтоді Марія взяла участь у престижних міжнародних конкурсах, де представляла Україну. Зокрема, на "Новій хвилі" зірка посіла 3 місце, а на Євробаченні 2014 – 6 місце.

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Наразі Марія Яремчук має чималу популярність в Україні. Артистка записала 6 кліпів та дала нове звучання відомій пісні зіркового батька.

Дивіться відео запису пісні "Усміхнися мені" у виконанні Марії Яремчук:

Попри стрімку кар'єру Марія Яремчук вирішила припинити творчу діяльність. Окрім цього, в ефірі українського телеканалу зірка заявила, що для неї "кожен вихід на сцену, як маленька смерть". Згодом у соцмережі з'явилось остаточне рішення Марії Яремчук про припинення кар'єри.

З непідробною радістю повідомляю, що Марія Яремчук доспівує останні концерти і припиняє творчу діяльність,

– написала співачка в соцмережі.

Варто зазначити, що під час трансляції першого півфіналу Євробачення 2018 Марія Яремчук зізналась, що візьме паузу в вокальній кар'єрі та присвятить себе написанню нових пісень. Ймовірно, зірка має намір змінити свій сценічний імідж та показати прихильникам зовсім інший проект.