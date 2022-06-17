У Маріяполісі багато любові: зворушлива "Ой, у лузі" залунала в модульному містечку у Львові

Мер Фрайбурга Мартін Горн разом з міським головою Львова Андрієм Садовим завітали до одного з модульних містечок. Його жителі зворушливо заспівали "Ой, у лузі червона калина", яка вже стала символом української боротьби із загарбниками.

Горн та Садовий відвідали модульне містечко для переселенців на Сихові. Воно є найбільшим в місті.

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Жителі модульного містечка заспівали "Ой, у лузі червона калина"

За інформацією Львівської міської ради, 16 червня Горн та Садовий відвідали найбільше модульне містечко для українців у Львові. Міські голови поспілкувалися з людьми, які були змушені тікати з-під російських обстрілів.

Жителі містечка розповіли мерам свої історії порятунку й те, як змогли облаштували свій побут у Львові. Також вони спільно з дружиною мера Львова Катериною Кіт-Садовою виконали пісню "Ой, у лузі червона калина".

"Ой у лузі червона калина" у виконанні мешканці містечка Маріяполіс на Сихові. Тут живуть люди з різних куточків України. І до них в гості приїхав мер німецького Фрайбурга, Мартін Горн. В Маріяполісі багато любові. І це головне,

– написав Садовий.

Він додав, що немає випробовувань, з якими людина не може впоратись, якщо має в серці любов до ближніх та України.

Дивіться відео, як українці співали "Ой, у лузі" в модульному містечку:

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У містечку проживають близько 300 людей

Наразі в модульному містечку на Сихові проживають приблизно 300 людей з:

Маріуполя,

Луганська,

Краматорська,

Херсона та інших зон активних бойових дій.

Горн висловив свою підтримку та запевнив, що Фрайбург – солідарний з усіма українцями.

"Ми захоплюємося, наскільки об'єднаною є ваша країна, і ми хочемо допомагати вам", – зауважив Горн.

Садовий подякував міському голові та всій громаді Фрайбурга за підтримку й допомогу в цей непростий для України час.

У Львові облаштували 3 модульні містечка для переселенців. Загалом там проживають орієнтовно 800 вимушено переміщених українців.

Дивіться фото з модульного містечка на Сихові / Фото Романа Балука

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