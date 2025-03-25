ЗМІ дізналися, у якому зараз стані перебуває українська OnlyFans-модель Марія Ковальчук

19 березня 20-річну українську модель Марію Ковальчук знайшли у важкому стані у лікарні Дубая. За офіційною версією слідства, дівчина отримала травми після падіння з великої висоти на закритому будівельному майданчику.

Наразі відомо, що Марія перенесла декілька складних операцій, передає 24 Канал із посиланням на Obozrevatel.

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Чи є загроза для життя моделі

Матір моделі Анна Ковальчук у коментарі журналістам заявила, що наразі стан дівчини лікарі оцінюють як стабільний. Її життю нічого не загрожує.

Також жінка спростувала раніше оприлюднену російським телеграм-каналом Shot інформацію про те, що нібито Марія перебуває у критичному стані, а її родина оскаржує офіційну версію поліції. Мати дівчини наголосила, що не спілкувалася з Shot. "Ні з ким із близьких Shot не зв'язувався, весь бруд вигаданий. Триває слідство, більше нічого сказати не можу", – зазначила жінка.

Крім того, не знайшли підтвердження повідомлення про те, що нібито перед зникненням Марія зателефонувала матері і сказала, що заночує у незнайомців.

До слова, історію про зникнення Марії Ковальчук опублікувала її нібито найкраща подруга – росіянка Ангеліна Дорошенкова, яка разом із українкою приїхала на відпочинок до Дубаю, але згодом повернулася до Росії.

Так, 18 березня вона написала, що 11 березня 2025 року Марія припинила виходити на зв'язок. "Востаннє її бачили 9 березня на вечірці, де вона познайомилася з молодими людьми з модельного бізнесу", – йшлося у дописі росіянки у соцмережі "Х". Пізніше Дорошенкова видалила свій пост.

У коментарі для білоруського видання вона заявила, що ніколи не була в Дубаї, а в Росію не планує повертатися найближчими роками. Це суперечить словам матері Ковальчук, що дівчата приїхали разом, а потім роз'їхалися.