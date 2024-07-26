Колишній астронавт NASA з унікальним досвідом: хто може стати віцепрезидентом Камали Гарріс

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Експрезидент США та бізнесмен Дональд Трамп уже займається підбиранням кадрів: віцепрезидентом він обрав Джей Ді Венса, який може обрізати Україні фінансування та спробувати примусити до перемир'я з ворогом, а радником може стати Ілон Маск.

Камала Гарріс, чинна віцепрезидентка США, яка замінила кандидатуру Джо Байдена серед демократів, теж шукає собі людей на посаду "правої руки". Серед них – колишній астронавт NASA та командир космічного шатла Марк Келлі.

24 Канал пояснює, хто може стати віцепрезидентом за каденції Камали Гарріс, ймовірної першої президентки США.

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Астронавта – у віцепрезиденти

До короткого списку кандидатів у віцепрезиденти, за даними Arizona Republic, від Камали входять сім людей. Серед них:

колишній астронавт NASA та командир шатла Марк Келлі;

губернатор Північної Кароліни Рой Купер;

губернатор Мічигану Ґретхен Вітмер;

губернатор Пенсільванії Джош Шапіро.

Келлі, 60-річний сенатор від Аризони, уже довгий час є прихильником Гарріс та Байдена. Після відмови Джо Байдена від участі у виборах, Келлі підтримав Камалу Гарріс у заяві на своїй сторінці в X. За словами ексастронавта, він "не може бути більш упевненим", що нинішня віцепрезидентка – правильний кандидат, щоб перемогти Дональда Трампа у листопаді.

У разі обрання Гарріс на посаду президента Келлі стане першим колишнім астронавтом, який обійме посаду віцепрезидента — позицію, яку традиційно контролює саме космічне агентство.

На думку експосла України в США Валерія Чалого , в Білому домі, якщо Гарріс посяде крісло президента, залишиться Джейк Салліван, який зараз обіймає посаду радника Байдена з нацбезпеки. Він залишиться, тому що є наближеним до Гілларі Клінтон. Коли вона була Держсекретарем, Салліван супроводжував її у міжнародних візитах.Також до команди Гарріс може приєднатися Майк Карпентер, який зараз працює з Байденом. Він якраз повернувся з Відня, де був послом США у з ОБСЄ, а зараз має посаду старшого радника по регіону.

Поки що астронавт не коментував охоче своє включення до списку потенційних віцепрезидентів. Він лише заявив, що перемога жінки – важливіша за його посаду.

Це не про мене. Я буду зосереджений на тому, щоб зробити все можливе для переконання, що її оберуть. Ми не можемо повторити ситуацію, що відбувалася з 2016 по 2020 рік,

– зазначив Келлі в розмові з ABC.

Демократи вважають Келлі одним із найкращих кандидатів у віцепрезиденти завдяки його унікальному досвіду: і військово-морський пілот та капітан, і астронавт NASA, а також прихильник контролю над розповсюдженням зброї після випадку з його дружиною у 2003 році, коли вона ледь не загинула.



Келлі з дружиною / Фото TED

Келлі пішов у відставку з NASA та Військово-морського флоту після того, як у 2011 році під час стрілянини у магазині в Тусоні його дружина Габріель Гіффордс була поранена. Тоді загинули ще шестеро людей. Гіффордс отримала важку інвалідність.

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Чому Келлі?

Найрозумнішим вибором Гарріс на посаду віцепрезидента був би саме сенатор Марк Келлі з Аризони, вважає політична оглядачка Washington Post Карен Тумулті. Келлі має історію перемог у виборах до Сенату Аризони на вакантну після смерті Джона Маккейна посаду у 2020 році, у 2022 році він випередив на 5 пунктів ультраправого республіканця-конспіролога, прихильника Трампа – Блейка Мастерса.

Вибір Келлі, якому 60 років і який є майже ровесником Гарріс, допоміг би їй убезпечитися у тих напрямках, де вона може бути вразливою. Зокрема, це питання імміграції. Кампанія Трампа вже ясно дала зрозуміти, що ця тема буде напрямком атаки на Гарріс,

– пише Тумулті.

Донедавна Келлі критикував нерішучу позицію демократів щодо мігрантів з Мексики – питання, на якому спекулюють республіканці, зокрема протиставляючи його допомозі Україні. Водночас Келлі "соромить" республіканців за те, що їхня мета – не розв'язати проблему, а отримати політичні бали, пише оглядачка.

Коли я вперше потрапив до Вашингтона, мені не знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що є багато демократів, які не розуміють проблему південного кордону, і багато республіканців, які просто хочуть балакати про це, а не щось робити. Мій підхід – у тому, щоб досягти прогресу в цьому питанні відповідно до нашої етики та цінностей, не демонізуючи людей,

– наводить Тумулті цитату Келлі від 2022 року.

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Що відомо про астронавта-сенатора

Марк має брата-близнюка Скотта, також астронавта. 1996 року NASA обрало Марка та Скотта пілотами шатлів, того ж року вони приєдналися до загону астронавтів агенції.

Келлі був пілотом чотирьох місій – STS-108 "Ендевора" у 2001 році, STS-121 "Діскавері" у 2003 році, STS-124 "Діскавері" у 2008 році та STS-134 "Ендевора" у 2011 році. Це була передостання місія шатлів.

21 червня 2011 року Келлі оголосив про звільнення з загону астронавтів NASA та ВМС США з 1 жовтня. Причина – потреба його дружини у догляді після стрілянини у Тусоні.

До старту політичної кар'єри Келлі займався письменництвом. У 2011 році Келлі та його дружина Габріель Гіффордс написали книгу "Геббі: історія мужності, любові та стійкості" про історію замаху та одужання жінки. Друга книга Келлі Mousetronaut: Based on a (Partially) True Story 2012 року – дитяча книжка про мишу-астронавта стала бестселером року за версією New York Times. У 2014 році Гіффордс і Келлі написали разом ще одну книгу – "Досить: наша боротьба за безпеку Америки від насильства зі зброєю".

У 2015 році Келлі та Марта Фріман стали співавторами книги Astrotwins: Project Blastoff, вигаданої історії про близнюків Скотта та Марка, які будують космічний корабель на задньому дворі будинку свого дідуся. Марк присвятив цю книгу своєму братові Скотту.



Марк та Скотт Келлі / Фото NASA

У січні 2013 року Келлі та Гіффордс заснували комітет політичних дій "Американці за відповідальні рішення" на все ту саму проблематику – використання зброї. Шість років потому, 12 лютого 2019 року, Келлі оголосив, що балотуватиметься як демократ на позачергових виборах 2020 року до Сенату США в Аризоні. Келлі став четвертим астронавтом, обраним до Конгресу.

Близнюк Марка, Скотт, який звільнився з NASA у 2016 році, нині підтримує Україну. Під час повномасштабного вторгнення він зібрав 500 тисяч доларів для підтримки українців. У жовтні 2022 року Скотт став амбасадором проєкту UNITED24.