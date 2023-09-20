Має певний набір даних: чому Марк Міллі впевнений в успіху українського контрнаступу

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі впевнений в успіху українського контрнаступу. Оскільки він бачить як розгортається ситуація на фронті та має певні дані із закритих джерел.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Російська армія має суттєві проблеми в першу чергу з людськими ресурсами і це теж бачать західні військові.

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Український контрнаступ

Марк Міллі на брифінгу під час "Рамштайну" відзначив, що з настанням зими територія буде менш прохідною, але потім Україна продовжить контрнаступ. Він підкреслив, що війна, яку розв'язала Росія, завершиться незалежністю України у кордонах 1991 року. Але час генерал не взявся прогнозувати.

"Він бачить, що йде "перемелювання" російських сил, які перекидаються на ті чи інші ділянки фронту. Він бачить знищення артилерії, знищення резервів і те, що їх не вистачає російській армії, щоб пересувати і таким чином намагатися впливати на українські наступальні дії. Щось він знає не з відкритих джерел – розвідувальних. Це і дає підстави йому робити висновки", – пояснив слова Міллі військовий оглядач.

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Зазначимо, що 19 вересня відбулася 15 зустріч у форматі "Рамштайн". Україну на ній представив новий міністр оборони Рустем Умєров. Натомість для Міллі вона остання на посаді, яку він наразі обіймає через закінчення терміну повноважень.

"На цьому "Рамштайні" були ухвалені планові рішення. Зараз продовжується робота по тим рішенням, які були раніше ухвалені. Відповідно мовиться про боєприпаси, системи ППО для підсилення можливостей України щодо захисту повітря. Танки, спільне фінансування. В тому числі про танки Abrams була заява, що перші надійдуть у розпорядження ЗСУ", – відзначив Попович.

Також він додав, щодо далекобійних ракет ATACMS, які важливі для України, варто дочекатися результатів перемовин Володимира Зеленського та Джо Байдена.

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