Житель Москви – 23-річний Марк – застрелився у стрілецькому клубі. Причиною стала повістка. Хлопець не хотів йти на війну Росії з Україною.

Інцидент стався у клубі "Постріл". Перед смертю хлопець написав записку друзям, у якій заявив, що не хоче воювати.

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У повістці було вказано, що Марк має прийти до військкомату з речами вже 21 листопада. Друзі хлопця телефонували у "Постріл" й попереджували, що Марк може накласти на себе руки. Водночас у стрілецькому клубі лише посміялися у відповідь.

Момент самобгуства потрапив на відео. Ми не публікуємо його з етичних міркувань.

Втрати Росії

Російські окупанти зазнають колосальних втрат у війні з Україною. Станом на 21 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 319 820 російських окупантів. Щодоби на концерт до Кобзона відправляють сотні загарбників. Окрім того, "мінуснути" вдалося чимало зброї й техніки ворога. Російським окупантам не вдасться реалізувати жодного свого задума. Ворог вже програв. Українські захисники звільнять усі населені пункти, й разом з українським прапором туди повернеться безпека для усіх місцевих жителів.