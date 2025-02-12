Нова стратегія НАТО і США: мир для України без Мінських угод, – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що нова адміністрація президента США підтримує принципи Альянсу щодо встановлення міцного миру в Україні після війни. Він наголосив, що в міжнародних переговорах не повинно бути повторення Мінських угод.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час пресконференції. Він також наголосив на важливості спільних зусиль НАТО та нової адміністрації президента США щодо забезпечення стабільного та міцного миру в Україні після завершення повномасштабної війни.

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НАТО та США гарантуватимуть міцний мир для України

Рютте зазначив, що між обома сторонами існує чітка координація на всіх рівнях, а результати цих перемовин повинні гарантувати стабільний і надійний мир. За словами Рютте, цього тижня очікується відвідування Європи високопосадовими американськими чиновниками, зокрема для участі в конференції з безпеки у Мюнхені.

І є збіг поглядів, що ми маємо переконатися, по-перше, що Україна опиниться в найкращій можливій позиції для початку перемовин, і, по-друге, переконатися, що незалежно від того, що вийде з цих перемовин, і коли це станеться, ми маємо бути впевненими колективно і колективно гарантувати, що те, що вийде з цього, буде міцним,

– сказав Рютте.

Він підкреслив, що Альянс та США згодні: жодних повторень того, що сталося з Мінськими угодами не повинно бути.