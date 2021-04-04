Санкції та боротьба з дезінформацією, – Маркарова розповіла, як США та Україна протидіють Росії

Оксана Маркарова розповіла про спільну роботу України та США у протидії російському впливу. За її словами, у держав є низка ініціатив.
Джерело:"Радіо Свобода"
Що заявила Маркарова
Київ та Вашингтон активно працюють над зменшенням впливу Росії. Про це пані посол України у США заявила в інтерв'ю.
Важливо МЗС та ОП активно працюють над організацією зустрічі Зеленського та Байдена, – Маркарова
Ми також вводимо санкції. Україна вже показала, що ми також боремося як із агресором, так і з впливом проросійських елементів в Україні,
– сказала пані дипломат.
Вона додала, що Київ протидіє впливу олігархів та російській антиукраїнській пропаганді.
За словами Маркарової, саме наша країна першою зіткнулася з гібридними атаками, які стосувалися кіберзагроз, фейків, і пропаганди.
"Ви знаєте, що і президент Зеленський оголосив, і вже закріплено рішенням РНБО, створення Центру протидії дезінформації. Я впевнена, що цей центр буде дуже важливою ініціативою, яка може стати спільною нашою роботою. Тому що тут Україна може багато чим поділитися з нашим стратегічним партнером", – наголосила чиновниця.
Що відомо про Центр протидії дезінформації
- Відповідний орган створили в Україні 11 березня.
- Він розпочав свою роботу 16 березня, очолила відомство Любов Цибульська.
- Центр протидії дезінформації функціонуватиме у ситуаційному центрі РНБО, що у Києві на вулиці Банковій.
- До Центру залучать усіх представників розвідувальної спільноти, а також відповідні міністерства.
- За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, ЦПД не буде політичним.