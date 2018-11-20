Маркевич влітку міг очолити колишню команду

Екс-тренера "Металіста" й "Дніпра" Мирона Маркевича могли запросити працювати у львівські "Карпати".

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Про це розповів ведучий телепрограми "Профутбол". За його словами, потенційний власник "Карпат" бачив Маркевича в ролі головного тренера "левів".

"Мирон Маркевич мріє працювати в "Карпатах". Були деякі рухи в напрямку, щоб Маркевич працював в клубі, вони були ще влітку. Були деякі домовленості.

Ви читали в ЗМІ, що "Карпати" могли перейти до іншого власника. Якраз цей інший власник бачив головним тренером Маркевича. Як воно буде - будуть йти переговори чи ні, насправді цікаво. Чи захоче сам Маркевич працювати - це питання.

Цей потенційний інвестор говорив, що бачить Маркевича головним тренером, це було кулуарно оголошено", - сказав Циганик.

Нагадаємо, що в 1990-х роках Маркевич очолював "Карпати", з якими вийшов до фіналу Кубка України 1993 і здобув бронзові медалі чемпіонату України 1997/98.