Чи залишаються Трамп і Маск на стороні України

В українському інформаційному просторі чомусь почали хейтити Марко Рубіо. Це новий Блінкен у Трампа. За те, що він сказав, що будь-яка угода передбачає компроміси. Оце новина, правда?

Виступ Рубіо насправді дуже оптимістичний для України

Він виступав на слуханнях у Конгресі. Його мають затвердити і ставлять питання. Чомусь в США не заведено голосувати за людину, не поставивши йому ці питання попередньо. Про це заявив Сергій Фурса, інформує 24 Канал.

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Рубіо багато чого говорив і викликав хвилю обурення в українському інтернеті. Але чомусь не цитують ключового з того, що він сказав. Ось пряма цитата:

"Мета Путіна зараз полягає в тому, щоб отримати максимальний вплив, щоб він міг фактично нав'язати Україні нейтралітет, відновитися і напасти знову через 4 – 5 років. Я думаю, що це не той результат, який будь-хто з нас підтримає".

Ця фраза робить виступ Марко Рубіо дуже оптимістичним. Для України. Вона показує, що при всіх вербальних особливостях команди Трампа, а особливо Маска і Ко, вони досі залишаються саме на нашій стороні. Що не мало, враховуючи дуже погані очікування від перемоги Трампа.

Про що мова? Ви можете вірити чи не вірити в успішні перемовини, але це у будь-якому разі позитивна новина.

Якщо ми віримо, що переговори можливі і Путін дійсно розуміє, що годинник тікає і йому треба виходити з війни, то ключовим для нас є саме питання гарантій безпеки. Вони мають забезпечити стійкий розвиток і відсутність великої загрози нової війни.

Звісно, ми завжди маємо бути готові. Але якщо ми будемо готові, то ймовірність нападу має бути низькою. Наявність таких гарантій безпеки зробить можливим прихід інвесторів, а значить і економічне зростання. Власне, саме гарантії безпеки мають забезпечити ту саму готовність.

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Так от, в умовах, коли перемовини реалістичні, ключовими темами стають саме гарантії безпеки. Думаю, в Україні лишилось дуже мало мрійників, які досі вірять в ближню перспективу чи то кави в Криму, чи то виходу на кордони 1991 року. По-справжньому фокус зараз саме на темі гарантій безпеки.

Рубіо розуміє справжню мету Путіна

Для нас є пріоритетним, щоб будь-які вимоги капітуляції, які зараз надходять від Росії, були неприйнятними для американців. Щоб ніхто з Вашингтону і не думав тиснути на Україну, щоб ми виконували забаганки Путіна. Важливо, щоб у США розуміли, що пріоритет – отримання стійких гарантій, наскільки це можливо, що Путін не повернеться за кілька років. Так, найкращою гарантією було б НАТО, але тут, на жаль, будь-які очікування швидкого вступу є нереалістичними.

Головне – не піти на умови Путіна. На капітуляцію. Виступ Рубіо підтверджує, що цього не буде. І що вимоги капітуляції від Путіна є неприйнятними.

Якщо ми не віримо в результативні перемовини, то це тим більше позитивний виступ. Він означає, що провина за провал перемовин буде покладена саме на Путіна, бо він буде вимагати капітуляції. Того, що є неприйнятним не тільки для України, але і для США. Для нас це важливо, бо це має зберегти підтримку з боку США у війні. Важливо, щоб і Путін це зараз знав і усвідомлював.

Це вже саме по собі є фактором, який збільшує ймовірність відкидання росіянами своїх божевільних вимог. Можна скільки завгодно хейтити американців за те, що дали мало танків, чи не дають все, що ми хочемо, але без підтримки США і без консолідуючої ролі США на початку повномасштабного вторгнення ми були б зараз в зовсім іншій позиції. І військово. І економічно. Тому і збереження цієї підтримки є пріоритетом.

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А ще важливо, що Рубіо розуміє справжню мету Путіна – агресора цікавлять не Бахмут чи Покровськ. Його цікавить вся Україна. Виступаючи проти вступу України у НАТО, виступаючи проти військової підтримки, Путін просто хоче залишити для себе надію окупувати Україну в майбутньому.

І так, у світі буде більше хаосу найближчі 4 роки. І так, Маск робить те, чому міг би позаздрити Коломойський у свої найкращі роки. Але це не означає, що для нас все пропало. Виступ Рубіо це тільки підтверджує.