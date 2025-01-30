"Це не жарт": Держсекретар США заявив, що Трамп хоче купити Гренландію
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп серйозно налаштований придбати Гренландію через національні інтереси США.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп серйозно налаштований придбати Гренландію, оскільки це питання національних інтересів США. Він наголосив, що безпекова ситуація в Арктиці – не жарт.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його інтервʼю журналістці Мегін Келлі. Він також додав, що Вашингтон має намір посилити свою присутність у регіоні.
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Вашингтон розглядає купівлю Гренландії
Марко Рубіо наголосив, що це питання національних інтересів США, а не просто "придбання землі заради придбання".
Рубіо підкреслив, що слова Трампа про стратегічне значення регіону – "це не жарт". Вашингтон вбачає у Гренландії ключову точку для захисту інтересів США в Арктиці.
На питання про можливість реалізації угоди під час президентства Трампа держсекретар відповів неоднозначно.
Очевидно, це є пріоритетом президента, який зробив це питання важливим… Я думаю, що ви можете бути впевнені в тому, що через чотири роки наші інтереси в Арктиці будуть більш захищеними,
– заявив він.
До слова, 85% населення Гренландії виступили проти приєднання до США, згідно з опитуванням, проведеним на замовлення датської газети Berlingske та гренландського видання Sermitsiaq.
Опитування показало, що 45% жителів Гренландії вважають інтерес Трампа загрозою, і лише 8% готові взяти паспорт США.