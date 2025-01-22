Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що закінчення війни в Україні стане офіційною політикою США
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що завершення війни в Україні стане офіційною політикою США.
- Рубіо підкреслив важливість дипломатичних зусиль для забезпечення безпеки України та регіону.
Марко Рубіо підтвердив, що основною метою політики США стане завершення війни в Україні. За його словами, це можливо лише через дипломатичні зусилля, які забезпечать безпеку України та регіону.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на NBC. Він пообіцяв застосувати для цього дипломатичні заходи, спрямовані на припинення насильства та забезпечення миру.
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США будуть сприяти завершенню війни в Україні
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що завершення війни Росії в Україні стане офіційною політикою Сполучених Штатів під керівництвом президента Дональда Трампа.
Офіційною політикою Сполучених Штатів буде те, що війна має бути закінчена, і ми зробимо все можливе, щоб цього досягти,
– сказав Рубіо.
Він також підкреслив важливість дипломатії для вирішення конфліктів.
Єдиний спосіб завершення подібних конфліктів – це не публічні заяви. Вони закінчуються жорсткою, енергійною дипломатією, до якої США прагнуть залучитися, сподіваючись покласти кінець цьому конфлікту, який є стійким, у спосіб, який гарантує безпеку України та наших партнерів у регіоні, але зупиняє вбивства, смерть і руйнування, які ми спостерігаємо вже досить довго,
– зазначив Рубіо.
Виступаючи після присяги в Білому домі, він пообіцяв проводити зовнішню політику Трампа, яка сприятиме "підтримці національних інтересів цієї країни", а також підкреслив важливість "просування миру".
Звичайно, мир через силу, мир і завжди без відмови від наших цінностей,
– додав він.
До слова, одразу після затвердження на посаді Держсекретаря в Сенаті, Рубіо визнав Росію агресором і заявив, що, хоча він не може назвати точні часові рамки для завершення війни, кожна зі сторін повинна буде поступитися "чимось" у рамках вирішення конфлікту.