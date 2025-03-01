Сирський відреагував на заклик Маркуса до зміни системи офіцерства

Не так давно колишній головний сержант 47-ї ОМБр Маґура Валерій Маркус заявив про те, що потрібно змінити інститут офіцерства. Із цим частково погодився головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського в інтерв'ю для "Бомбардир".

Дивіться також "Поважаю їх роботу": Сирський розповів про суперечності з DeepState

Як Сирський відреагував на заклик Маркуса

Раніше Маркус заявив, що потрібно змінити інститут офіцерства, адже ця традиція тягнеться ще з 19 століття, коли люди із військовою освітою мали значну перевагу над звичайними солдатами. Однак сьогодні ситуація змінилася, і тому він запропонував курсами підвищувати кваліфікацію людей і підіймати по посадах.

Водночас Сирський зазначив, що Маркус відштовхувався від досвіду в своїй бригаді, а в інших вона може відрізнятися. Одна він погодився, що курсова підготовка – це дуже добре.

Ми проводимо курсову підготовку і треба це нарощувати. Взагалі курсова підготовка це необов'язкова система в країнах НАТО підготовки офіцерів перед зайняттям ними вищих посад, або під час переходу на інший вид техніки,

– пояснює головнокомандувач ЗСУ.

Також Сирський зауважив, що ширшому впровадженню практики курсової підготовки заважають інтенсивність бойових дій, але в цілому курс на загальні зміни вже взято.

Крім того, головнокомандувач погодився із тезою, що потрібно по-максимуму реалізовувати можливості людей, які прийшли до армії із цивільного життя. Сирський зазначив, що наразі більша частина ЗСУ складається з мобілізованих осіб.

"Зараз командири окремих частин, штурмових полків, вони прийшли з цивільного життя, де вони, наприклад, були успішними бізнесменами, а зараз вони керують великими колективами, які керують великими колективами, що показують чудовий результат", – розповів Сирський.