У Туреччині в затоці Мармарису побачили "акулу": відпочивальники відбивалися від неї шваброю

Вчора, 4 липня, біля одного з пляжів Мармарису у Туреччині помітили схожу на акулу рибу. Вона підпливла занадто близько до людей у морі, чим неабияк налякала деяких відпочивальників. Але один з них взяв ситуацію у свої руки та відігнав тварину шваброю.

Невідомо, чи то справді була акула

Спершу на морську мешканку ніхто не звертав уваги, але згодом її помітили та почали кричати, що поряд акула. Тоді один з відпочивальників раптом дістав звідкись швабру і вдарив рибу по голові – вона відпливла.

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Відпочивальники на пляжі Мармарису відбивалися від "акули" шваброю: дивіться відео



Це видовище зняли на відео. Ролик швидко став вірусним, розповсюдився у мережі, а також викликав суперечку серед користувачів. Дехто з них стверджував, що на відео була не акула, а середземноморський сарган. Їх часто плутають з акулами через характерний плавник на спині.

Однак автор відео не погоджувався з такими коментарями. Він переконаний, що бачив акулу, так само як і інші відпочивальники на тому пляжі. Усі вони були впевнені, що до них підпливла морська хижачка.

На інцидент відреагували і в муніципалітеті Мармариса. Там заявили, що очевидно – риба, яку побачили на громадському пляжі та прийняли за акулу, насправді була сарганом.

На думку спеціалістів це – безневинна тварина. Ось чому вам не потрібно брати з собою швабру, коли ви йдете в море,

– повідомили в муніципалітеті.

Акули нападають у Єгипті

До слова, турецький Мармарис розташований на узбережжі Егейського моря, яке межує з Червоним морем. А там, зокрема у Хургаді, що в Єгипті, за останній час було зареєстровано кільки нападів акул на людей.

Зокрема, жертвою морської хижачки стала жінка з Австрії, якій акула відкусила руку та ногу. Вона померла від отриманих травм.