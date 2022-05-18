Мародерство як державна політика Росії

Віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін, який незаконно прибув до загарбаної частини України, заявив, що після окупації Херсону росіяни матимуть більше томатної пасти.

Все сходиться

Після Бучі росіяни матимуть більше пральних машин.

Після Ірпіня – більше унітазів.

Після Бородянки – більше килимів.

Читайте також Херсонщина є українською землею та буде звільнена від ворога

Мародерство як державна політика, а не як ексцес виконавця.

Можна продовжити

Після взяття Мюнхена у росіян буде більше автівок.

Після Парижа – якісної хлібобулочної продукції.

Після Мілана – модних сумочок у росіянок.

Після Праги з'явиться нормальне пиво. Але ненадовго.