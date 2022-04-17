Мародерять і кидають гранати: окупанти кошмарять цивільних в одному з округів Борівської громади

Російські загарбники повністю окупували Борівську громаду, що на Харківщині. В деяких округах зараз особливо жорстка ситуація.

Представники селищної ради наголошують, що ситуація в населених пунктах громади розвивається по-різному. Але з міркувань безпеки назви вони не вказують.

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Найскладніше – в старостинських округах громади

Там російські окупанти займаються мародерством: вдираються в пусті домівки, забирають дорогі речі та техніку; роблять обшуки в інших хатах. Деколи просто все виносять.

Очевидці також бачили, як росіяни кидали гранати у підвали мирних мешканців громади.

Були випадки вкидання бойових гранат до погребів у домоволодіннях мирних жителів, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, зараз Борівська громада повністю окупована. Зараз там взагалі немає мобільного зв’язку та інтернету.

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