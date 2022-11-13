Росіяни вимагають ядерного удару по Вашингтону: Жданов пояснив, чому це неможливо

Росіяни вважають джерелом усього зла та їхнього поганого життя не власну владу та країну, а "колективний Захід", який нібито хоче знищити "вєлікую і магучую".. Особливо промиті пропагандою та ідеологією росіяни 10 листопада влаштували у Москві божевільний марш.

Прості росіяни вимагають ядерної війни

"Активісти", які виявилися праворадикалами та націонал-соціалістами вимагали від керівництва Росії завдати ядерного удару ракетами "Сармат" по центрах прийняття рішень у Вашингтоні, тобто відкрито закликали до ядерної війни.

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Але перед тим, як озвучувати свої абсурдні побажання слід було дізнатися, що вдарити "Сарматом" по Вашингтону неможливо, принаймні наразі. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.

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Що не так з ракетами "Сармат"

Річ у тім, що зараз Росія має в найкращому для неї випадку одну або дві ракети "Сармат", хоч колишній очільник "Роскосмосу" Рогозін і лякав весь світ тим, що у 2023 році вони мають випустити аж 50 таких ракет, а Путін заявляв, що це ті ракети, які мають змусити задуматися. Однак, схоже, що щось пішло не за планом, оскільки влітку 2022 року був лише здійснений перший пробний пуск ракети "Сармат".

Далі ж має відбутися ціла серія випробувань та пусків. Але для того, щоб їх здійснити, потрібно мати ці ракети, тобто виготовити їх. За словами Жданова, зараз вони виробляються в лабораторних умовах, тобто це – не заводське виробництво і не серійний випуск, адже перші партії, як правило, є складають на базі науково-виробничих об'єднань при конструкторських бюро.

Відтак, вимоги та заклики мітингувальників – абсолютно абсурдні. Але ж росіяни по-іншому не можуть – вони думають, що можуть налякати весь світ, але цей самий світ вже давно знає, що ховається під божевільним погрозами.

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Чому ще протестують росіяни

Україна та інші цивілізовані країни, очікували що російське суспільство вийде на протести на початку повномасштабної війни, яку розв'язав кривавий диктатор Путін. Однак масовим мітингам бути не судилося – росіяни виправдовувалися тим, що нічого не вирішують та бояться покарання за участь у акціях протесту.

Днями деякі росіяни все ж наважилися вийти на вулиці проти влади. Проте їх збентежила не жорстока та цинічна війна проти українців, а "здача Херсона". Так, 61-річний чоловік із Москви 9 листопада, після заяви про відхід росіян з правого берега Херсонщини, вийшов на Червону площу з плакатом з написом "Предатели, прое*али все".

Подібна "акція протесту" відбулася і в Пермі. Там представниця націонал-більшовицької партії Росії вийшла у центр міста з плакатом: "Сдали Херсон, сдадут и Москву". Обох "активістів", звичайно ж, швидко затримали.