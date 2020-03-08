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      Марш за права жінок у Львові: у ході взяла участь колона у костюмах з серіалу "Оповідь служниці"

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      Колона жінок у костюмах з "Оповіді служниці" / "Громадське радіо"

      Вулицями Львова 8 березня пройшов марш за права жінок. Участь у ньому взяли кілька сотень людей. Головна вимога заходу – ратифікація Стамбульської конвенції, яка спрямована на запобігання домашньому насильству та насильству щодо жінок. Цікаво, що у дійстві взяла участь колона жінок, одягнена у костюми з антиутопічного серіалу "Оповідь служниці".

      За сюжетом цього серіалу, фертильних жінок забирають у спеціальні табори, де їх готують до єдиної цілі — зачати та народити дитину для офіцерів, чиї дружини не здатні це зробити. Про марш за права жінок у Львові інформує "Громадське".

      Тим часом у Харкові: Місце жінки – всюди: у Харкові пройшов марш за права жінок – фото і відео

      Якщо не робити якихось кроків на випередження, то українське суспільство щодо прав жінок може перетворитися на цю антиутопічну країну з фільму,
      – розповіла про ідею таких костюмів організаторка акції Марта Чумало.


      Жінки у костюмах із серіалу "Оповідь служниці" / Фото "Громадське"

      Про що йдеться у серіалі "Оповідь служниці"? Це серіал, відзнятий за мотивами роману-антиутопії канадської письменниці Маргарет Етвуд.

      Дія роману відбувається у майбутньому, у вигаданій тоталітарній державі під назвою Республіка Гілеад, що розташована на території нинішніх США. У Гілеаді вся влада і всі права належать військовим. Інші громадяни республіки є їхніми слугами. Через забруднення, в державі лише одна із сотні жінок можуть народжувати. Тому для виношування потомства насильно зганяються з усієї Республіки жінки відповідного віку, які здатні до дітородіння. Їх спочатку навчають, а згодом віддають у сім’ї військових, де їх ґвалтують та змушують виношувати і народжувати дітей. Вони не мають жодних прав.

      До слова, у марші за права жінок взяли участь і чоловіки. Вони вважають, що жінки та чоловіки мають бути у рівних умовах.

      Водночас, біля міської ради Львова майже 3 десятки людей провели акцію проти абортів.


      Акція проти абортів / Фото "Громадське"

      "Ми організували цю акцію, бо виступаємо проти легалізації абортів. Зібрались, щоб більше людей нас почуло саме сьогодні. Ми проти абортів", – розповів активіст Ростислав Романченко.

      Що відомо про свято 8 березня?Щорічно 8 березня відзначають міжнародний жіночий день як символ боротьби жінок за права та антисексизм. В Україні цей день навіть є державним вихідним. Втім, в останні роки у суспільстві точиться дискусія про необхідність скасувати свято, бо, мовляв, воно є комуністичним та сексистським.

       

       

      Привітання з 8 березням вчительці у прозі та віршах
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Львова 8 березня Кіно Курйозні новини Новини України
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