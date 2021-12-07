Маршрутку зім'яло, вантажівка – розвалилась: фото з місця смертельної ДТП на Чернігівщині

Моторошна аварія за участю вантажівки та маршрутки забрала життя одразу 11 людей. Ще майже 10 осіб серйозно постраждали.

Для того, щоб вивільнити постраждалих та жертв із салону маршрутки, довелося залучити рятувальників.

Більше про це Внаслідок ДТП з маршруткою на Чернігівщині загинули щонайменше 10 людей

На опублікованих кадрах видно тіла людей, які лежать попри дорогу, розкидані речі та понівечений транспорт. І вантажівка, і маршрутка серйозно постраждали внаслідок аварії. Перед пасажирського мікроавтобусу був повністю зруйнований, а вантажівка фактично розвалилася.

Головне про жахливу аварію

Зранку 7 грудня на трасі рейсовий мікроавтобус Чернігів – Сосниця зіткнувся з вантажівкою. За інформацією облуправління поліції, на місці ДТП під Черніговом ведуться слідчі дії. Що саме стало причиною жахливої аварії, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Що відомо про жертв

У поліції підтвердили, що внаслідок ДТП загинули 11 людей, ще 8 – отримали травми. Більшість з них госпіталізували до лікарні. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

ДТП на Чернігівщині за участю маршрутки / Фото Нацполіції та з фейсбуку "Чернігів Оперативний"

Аварія на трасі у Чернігівській області: дивіться відео з місця події

Зауважимо, що на трасі Львів – Миколаїв, біля села Ков'ярі Львівського району маршрутка злетіла з траси у кювет. Інформації про постраждалих немає. Оскільки маршрутка злетіла у рів перед поворотом, проїзд цією ділянкою був дещо ускладнений.