На старт, увага – середній палець: у Британії розгорівся скандал навколо жесту ведучої
Джерело:Мар'ям Моширі
Телеведуча британського каналу BBC Мар'ям Моширі на початку ефіру показала у кадрі середній палець, через що розгорівся справжній скандал. Їй довелося виправдовуватися перед глядачами, яких міг обурити подібний вчинок.
Як вона пояснила, то це був звичайний робочий жарт, який випадково зафіксувала камера. Однак деякі глядачі могли це не зрозуміти.
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Середній палець в ефірі
Як пояснила ведуча Мар'ям Моширі, під час відрахунку часу до запуску ефіру вона вирішила пожартувати з колегами – вона показала їм середній палець. Однак випадково цей момент потрапив у перші секунди трансляції. Знімальна команда начебто на це відреагувала з гумором, а глядачі могли сприйняти це не так, як було насправді.
Я вдавала, що веду зворотний відлік, коли режисер відраховував від 10 до 0 пальцями, щоб показати число. Тобто, від 10 пальців до одного. Коли ми дійшли до 1, я жартома повернула палець, не розуміючи, що це буде знято на камеру.
– написала британка.
Телеведуча додала, що це був дурний жарт, призначений для невеликої кількості її товаришів – вона шкодує, що він потрапив до ефіру. У своєму пості вона просить вибачення перед усіма, кого це образило чи засмутило.
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