Мар'яну Чаві обрали запобіжний захід: прокуратура не погоджується з рішенням

Блогеру з Дрогобича Мар'яну Чаві, якого підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України, обрали запобіжний захід.

Про те, що Чаві обрали "запобіжку", журналістам розповіла речниця Львівської обласної прокуратури Адріана Дмитренко.

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Блогер перебуватиме під домашнім арештом: прокуратура проти

Галицький суд Львова обрав для блогера міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Дмитренко повідомив, що прокуратура не погоджується із таким запобіжним заходом і наразі готує апеляцію: правоохоронці вимагають взяти підозрюваного під варту.

Прокуратура ім'я підозрюваного не називає, із власних джерел у правоохоронних органах журналісти з'ясували, що мовиться про Мар'яна Чаву. Нині його затримали, а в "поле зору" правоохоронців він потрапив місяць тому, коли нахамив військовим, які нещодавно повернулися з фронту.

Що передувало

25 липня стало відомо, що блогера із Дрогобича затримали за підозрою у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, виготовленні та поширення матеріалів, у яких виправдовується збройна агресія Росії проти України (ч. 1 ст. 114, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Згідно з інформацією прокуратури, блогер неодноразово перешкоджав законному врученню повісток представниками ТЦК, проганяючи їх та називаючи "шакалами".

Ба більше, він стверджував, що військові, які зазнали поранення на фронті й почали працювати у вищевказаному установі, є "злочинцями" та закликав перешкоджати їх діяльності.

Речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська повідомила, що на своїх сторінках у соціальних мережах чоловік підтримував і виправдовував російську агресією, а в одному з ефірів навіть принижував українських захисників.

Тепер блогеру загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Варто зазначити, що Чава є прихильником теорій змов та виступає проти вакцин. Наприклад, на його думку, в Україні немає війни, а також державних органів та органів місцевого самоврядування, а також немає поняття "громадянин".