У Раді не підтримали виключення Безуглої з оборонного комітету

Мар'яна Безугла залишається у комітеті з національної безпеки та оборони. Парламентський комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради не зміг підтримати рішення про її виключення.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Сергій Євтушок.

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Чому Безугла залишилася в комітеті

За словами Євтушка, під час розгляду цього питання члени комітету зі "Слуги Народу", окрім очільника Сергія Кальченка, "демонстративно покинули засідання, чим зірвали кворум".

Що передувало

Перед цим члени парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони рекомендували Раді виключити зі складу комітету заступницю голови комітету Мар'яну Безуглу. Також у Верховній Раді зареєстрували відповідну постанову.

Однак без схвалення Регламентного Комітету питання звільнення Безуглої не можна винести на розгляд зали парламенту.

Нагадаємо, що минулого тижня Мар'яна Безугла вийшла з фракції "Слуга народу" за власною заявою. Вона заявила, що більше не хоче асоціювати себе з фракцією.

Також у лютому 2024 року вона вийшла з партії "Слуга народу".



