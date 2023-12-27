"Там ситуація гірша": Данілов порівняв тактику росіян у Мар'їнці та Бахмуті

Російські загарбники не полишають атак на Мар'їнку. Нині там ситуація гірша, аніж була у Бахмуті.

Про це в інтерв'ю заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він також спростував заяви окупантів про нібито "захоплення" Мар'їнки.

Важливо Бої тривають, – у ЗСУ спростували заяви росіян про захоплення Мар'їнки

У Мар'їнці не лишилося жодної вцілілої споруди

Данілов наголосив, що Збройні Сили України продовжують контролювати частину Мар'їнки попри постійні атаки ворога. Нині місто фактично повністю знищене росіянами – там не лишилося жодної вцілілої будівлі. Однак окупанти не відмовилися від бажання захопити Мар'їнку, а точніше те, що залишилося від колись квітучого міста.

Порівнюючи бойові дії у Мар'їнці та Бахмуті, Данілов заявив, що нині ситуація гірша.

Там ситуація скоріше гірша, ніж з Бахмутом, через місцевість. Тому ще раз наголошую, по суті, будівель, які б вціліли на території Мар'їнки фактично немає,

– заявив Данілов.

Коментуючи у цілому ситуацію на фронті, секретар РНБО наголосив, що ситуація складна й на інших гарячих точках. Втім, Данілов пояснив, що на фронті в умовах війни завжди буде складно.

"Мар'їнки більше не існує"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на брифінгу 26 грудня також спростував заяви росіян про буцімто "захоплення" Мар'їнки. Він повідомив, що місто вщент зруйноване і "його більше не існує".

Разом з тим, українські захисники продовжують боронити наші території. Залужний наголосив, що ЗСУ продовжують контролювати північну частину Мар'їнки. Окрім того, наші військові також створюють оборонні лінії на цій ділянці фронту.

Ми захищаємо кожен клаптик нашої землі. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом з камінням, землею і нашими бійцями – життя наших бійців нам важливіше,

– заявив Залужний.

Залужний також додав, що Мар'їнка тримається вже 2 роки в умовах запеклих бойових дій. Проте інтенсивність бойових дій настільки висока, що від міста, у якому жило понад 10 тисяч людей, не лишилося жодного вцілілого місця. Варто додати, що понад рік у Мар'їнці немає цивільного населення. Влада евакуювала усіх жителів до листопада 2022 року.