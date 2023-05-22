Українські воїни влаштували полювання на окупантів у Мар'їнці: вороги ховаються між руїнами
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські воїни потужно працюють по росіянах в Мар'їнці, що на Донеччині. Вороги вже знищили місто вщент та пересуваються поміж руїнами.
Навіть там ЗСУ їх знаходять та відправляють "на концерт до Кобзона". Оператори Сил спеціальних операцій показали відео, як все відбувається насправді.
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Як ЗСУ потужно відпрацьовують по ворогу
Вщент знищена, але смертельно небезпечна для окупантів. Це – про Мар'їнку, що на Донеччині. Там оператори ССО України влаштували справжнє полювання на противника,
– розповіли у Генштабі ЗСУ.
Військові пояснили, що росіяни намагаються ховатись в руїнах, які колись були домівками місцевих мешканців. Проте ворогу це не вдається – воїни ССО постійно пильнують за пересуванням росіян, виявивши їх – завдають ударів за допомогою безпілотників.
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Останні новини з Мар'їнки: коротко
- 20 травня речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень розповів, що ситуація в Мар'їнці напружена, проте контрольована ЗСУ.
- За його словами, бої йшли у центрі міста, ворог здійснював флангові атаки з півночі та півдня. У ворогів великі втрати серед особового складу та техніки.
- Ввечері 19 травня у Міноборони України повідомили, що росіяни просунулися в Мар'їнку. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що бої йшли фактично в центрі міста. Проте, стикнувшись з опором ЗСУ, ворог зосередив зусилля на фланги довкола міста – на Півночі та Півдні.