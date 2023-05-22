Українські воїни влаштували полювання на окупантів у Мар'їнці: вороги ховаються між руїнами

Українські воїни потужно працюють по росіянах в Мар'їнці, що на Донеччині. Вороги вже знищили місто вщент та пересуваються поміж руїнами.

Навіть там ЗСУ їх знаходять та відправляють "на концерт до Кобзона". Оператори Сил спеціальних операцій показали відео, як все відбувається насправді.

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Як ЗСУ потужно відпрацьовують по ворогу

Вщент знищена, але смертельно небезпечна для окупантів. Це – про Мар'їнку, що на Донеччині. Там оператори ССО України влаштували справжнє полювання на противника,

– розповіли у Генштабі ЗСУ.

Військові пояснили, що росіяни намагаються ховатись в руїнах, які колись були домівками місцевих мешканців. Проте ворогу це не вдається – воїни ССО постійно пильнують за пересуванням росіян, виявивши їх – завдають ударів за допомогою безпілотників.

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