Масаж обличчя, який допоможе позбавитися акне: покрокова інструкція

Багато людей вважає, що торкатися обличчя руками – це останнє, що потрібно робити для покращення здоров'я шкіри, оскільки на руках багато бактерій.

Насправді – це не зовсім так: ви можете покращити стан шкіри, роблячи масаж обличчя, пише Women's Health.

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Масаж обличчя зменшує надлишок рідини, знімає напругу та збільшує кровообіг,

– пояснює лікар Саді Адамс.

Крім того, це може знизити рівень стресу, який впливає на гормональний фон, який у свою чергу провокує запалення на шкірі.

Щоб зробити масаж обличчя, вам потрібно: п'ять хвилин вільного часу, чисті пальці, олійка або сироватка для обличчя.

Як зробити масаж обличчя у домашніх умовах

Крок перший: лінії підборіддя

Вказівним і великим пальцем плавно пройдіться з центру підборіддя до низу вух. Це очистить тканину шкіри, забруднення якої може викликати набряк.

Крок другий: підніміть скули

Вказівним і середнім пальцем пройдіться від центру вашого обличчя у напрямку до скронь. Рухи мають нагадувати виштовхування.

Завершіть рухи, затиснувши м'ясисту частину щік, щоб збільшити кровообіг, говорить акупунктурист NYC Сандра Ланшин Чіу.

Крок третій: контур очей

Безіменними пальцями пройдіться уздовж ваших брів від внутрішнього до зовнішніх куточків очей, каже Чіу. Повторіть це під очима. Така техніка акуратно "викачує" лімфатичні рідини, які можуть спровокувати набряклість і темні кола.

Крок четвертий: м’які лінії

Трьома середніми пальцями намалюйте маленькі кола від центру лоба у сторону вашого обличчя.

"Це зменшує напруження, від якого утворюються мімічні зморшки", – говорить Адамс.