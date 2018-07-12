Масаж обличчя, який допоможе позбавитися акне: покрокова інструкція
Багато людей вважає, що торкатися обличчя руками – це останнє, що потрібно робити для покращення здоров'я шкіри, оскільки на руках багато бактерій.
Насправді – це не зовсім так: ви можете покращити стан шкіри, роблячи масаж обличчя, пише Women's Health.
Читайте також: Як доглядати за шкірою влітку, щоб уникнути акне: дієві поради
Масаж обличчя зменшує надлишок рідини, знімає напругу та збільшує кровообіг,
– пояснює лікар Саді Адамс.
Крім того, це може знизити рівень стресу, який впливає на гормональний фон, який у свою чергу провокує запалення на шкірі.
Щоб зробити масаж обличчя, вам потрібно: п'ять хвилин вільного часу, чисті пальці, олійка або сироватка для обличчя.
Як зробити масаж обличчя у домашніх умовах
Крок перший: лінії підборіддя
Вказівним і великим пальцем плавно пройдіться з центру підборіддя до низу вух. Це очистить тканину шкіри, забруднення якої може викликати набряк.
Крок другий: підніміть скули
Вказівним і середнім пальцем пройдіться від центру вашого обличчя у напрямку до скронь. Рухи мають нагадувати виштовхування.
Завершіть рухи, затиснувши м'ясисту частину щік, щоб збільшити кровообіг, говорить акупунктурист NYC Сандра Ланшин Чіу.
Крок третій: контур очей
Безіменними пальцями пройдіться уздовж ваших брів від внутрішнього до зовнішніх куточків очей, каже Чіу. Повторіть це під очима. Така техніка акуратно "викачує" лімфатичні рідини, які можуть спровокувати набряклість і темні кола.
Крок четвертий: м’які лінії
Трьома середніми пальцями намалюйте маленькі кола від центру лоба у сторону вашого обличчя.
"Це зменшує напруження, від якого утворюються мімічні зморшки", – говорить Адамс.