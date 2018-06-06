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Маша Єфросиніна експериментує з іміджем: фото

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Маша Єфросиніна до зміни іміджу
Маша Єфросиніна до зміни іміджу / Фото з відкритих джерел

Українська телеведуча Маша Єфросиніна рідко змінює імідж, але цього разу вирішила поекспериментувати зі зміною зачіски.

Єфросиніна вирішила змінити зачіску і зробити чубок. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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"Люблю квіти... та експерименти", – прокоментувала фото телеведуча.

маша єфросиніна змінила зачіску

маша єфросиніна змінила зачіску
Маша Єфросиніна змінила зачіску / Instagram

 

Люблю цветы и....эксперименты

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

До слова, австрійська співачка і переможниця Євробачення 2014 Кончіта Вурст продовжує дивувати шанувальників кардинальною зміною іміджу. Так, користувачі соціальних мереж схвально відреагували на перевтілення співачки у білявку. 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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