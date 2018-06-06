Маша Єфросиніна експериментує з іміджем: фото
Українська телеведуча Маша Єфросиніна рідко змінює імідж, але цього разу вирішила поекспериментувати зі зміною зачіски.
Єфросиніна вирішила змінити зачіску і зробити чубок. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
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"Люблю квіти... та експерименти", – прокоментувала фото телеведуча.
Маша Єфросиніна змінила зачіску / Instagram
До слова, австрійська співачка і переможниця Євробачення 2014 Кончіта Вурст продовжує дивувати шанувальників кардинальною зміною іміджу. Так, користувачі соціальних мереж схвально відреагували на перевтілення співачки у білявку.
Джерело: 24 Канал
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