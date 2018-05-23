Маша Єфросиніна показала кумедне фото з чоловіком та сином

Українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилась з прихильниками знімком, на якому вона позує з чоловіком та сином. Фото неабияк розсмішило користувачів мережі.

Маша Єфросиніна активно веде свій блог в Instagram, де публікує кадри з відпочинку, роботи чи буднів. Нещодавно на сторінці знаменитості з'явилось фото, яке викликало посмішку у багатьох користувачів мережі.

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На знімку зірка позує в картатому червоному платті, демонструючи струнку талію. А позаду неї на лавці вмостились чоловік – бізнесмен Тимур Хромаєв. Він вбраний в синій спортивний костюм та кеди, що нагадує стиль бандитів у 90-их роках. Поруч з чоловіком Маші Єфросиніною сів також їхній син – Олександр. Хлопчик теж вбраний у спортивний костюм, стильне спортивне взуття та кепку.

Зустріла "гопоту",

– написала Маша Єфросиніна під знімком.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 20 Тра 2018 р. о 11:15 PDT

Варто зазначити, що з сином Маша Єфросиніна доволі часто публікує фото. А от її чоловік Тимур Хромаєв ймовірно не полюбляє позувати перед камерою, відтак спільні сімейні фото рідко потрапляють у мережу.

Однак така інсценізована світлина неабияк сподобалась підписникам телеведучої. Українці зазначили, що Маша Єфросиніна виглядає розкішно, а таке сімейне фото – чудовий доказ хорошого почуття гумору в зіркового подружжя.

Хто така Маша Єфросиніна?

Українська телеведуча, відома за участю в проектах "Серця трьох", "Модний вирок", "Фабрика зірок", "Сюрприз, сюрприз!", "Хочеш? Співай!" Маша Єфросиніна разом із бізнесменом Тимуром Хромаєвим виховує двох дітей.