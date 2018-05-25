18:16
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 16°C
  • субота
    22°C 15°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ ВЕРХОВНА РАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, 24 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ ВЕРХОВНА РАДА

Маша Єфросиніна показала, який сюрприз приготували її рідні на день народження

172 Читать новость на русском
Маша Єфросиніна святкує день народження
Маша Єфросиніна святкує день народження / Фото з вільних джерел

25 травня українська телеведуча Маша Єфросиніна відзначає своє день народження. Зірці виповнилось 39 років. Її рідні здивували чарівним сюрпризом зранку.

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна вирішила відзначити свято у столиці Бельгії – Брюсселі. Перед поїздкою зірка опублікувала кумедне відео, як вона збирається в мандрівку. Сонна Єфросиніна в халаті висипає свій сніданок у валізу з речами, позіхаючи при цьому.

Читайте також: Маша Єфросиніна показала кумедне фото з чоловіком та сином

"Метушусь під час зборів", – написала Маша Єфросиніна. 

Телеведуча поїхала на відпочинок до Брюсселя зі своїми рідними – чоловіком Тимуром Хромаєвом, донькою Наною та сином Олександром. На день народження діти та коханий зірки вирішили зробити їй сюрприз – подарували розкішний букет троянд зранку. 

Подружжя з сонними дітьми зробило селфі в ліжку. При цьому Маша Єфросиніна позувала перед камерою без макіяжу. Варто зазначити, що знаменитість виглядала чудово.

Найкращий ранок, який я могла собі побажати сьогодні
– написала Маша Єфросиніна. 

До привітань телеведучої долучились зірки українського шоу-бізнесу. Прихильники Маші Єфросиніної також засипали її повідомленнями під святковим дописом. 

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
сьогодні, 17:06 Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
Богдан Яременко 729
Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
сьогодні, 15:02 Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
Олексій Чибісов 837
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
сьогодні, 14:16 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 1664
Меркель на вихід, Макрон на вхід: чому європейські лідери зачастили до Путіна?
сьогодні, 12:04 Меркель на вихід, Макрон на вхід: чому європейські лідери зачастили до Путіна?
Наталія Лебідь 2021
Чому Служба безпеки України перетворилася на
сьогодні, 11:00 Чому Служба безпеки України перетворилася на "ланцюгового пса" Президента
Олександра Дрік 701
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук