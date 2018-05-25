Маша Єфросиніна показала, який сюрприз приготували її рідні на день народження
25 травня українська телеведуча Маша Єфросиніна відзначає своє день народження. Зірці виповнилось 39 років. Її рідні здивували чарівним сюрпризом зранку.
Популярна телеведуча Маша Єфросиніна вирішила відзначити свято у столиці Бельгії – Брюсселі. Перед поїздкою зірка опублікувала кумедне відео, як вона збирається в мандрівку. Сонна Єфросиніна в халаті висипає свій сніданок у валізу з речами, позіхаючи при цьому.
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"Метушусь під час зборів", – написала Маша Єфросиніна.
Телеведуча поїхала на відпочинок до Брюсселя зі своїми рідними – чоловіком Тимуром Хромаєвом, донькою Наною та сином Олександром. На день народження діти та коханий зірки вирішили зробити їй сюрприз – подарували розкішний букет троянд зранку.
Подружжя з сонними дітьми зробило селфі в ліжку. При цьому Маша Єфросиніна позувала перед камерою без макіяжу. Варто зазначити, що знаменитість виглядала чудово.
Найкращий ранок, який я могла собі побажати сьогодні
– написала Маша Єфросиніна.
До привітань телеведучої долучились зірки українського шоу-бізнесу. Прихильники Маші Єфросиніної також засипали її повідомленнями під святковим дописом.