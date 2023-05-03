Витримує до 10 вибухів мін: яку машину використовують сапери для розмінування Харківщини
На території деокупованої Харківщини досі триває робота з розмінування. У цьому саперам допопомагає спеціальна техніка, яку надали Західні партнери.
Про це повідомляє 24 Канал. Крім того, росіяни досі постійно обстрілюють територію області, зокрема, поцілили в будівлю дитячого садка у Вовчанську.
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Координована робота саперів й енергетиків
Команди саперів продовжують повертати життя на Харківщині. Зокрема, вони працюють разом з енергетиками, які повертають світло на деокуповані території. Наприклад, у селі Гракове, що за 55 кілометрів від Харкова, на 80% була зруйнована галузь електроенергії.
Отже, енергетики підказують саперам на яких ділянках працювати. Розміновувати території допомагає спеціальна техніка "Bozena". Вона фактично перемелює землю і витримує вибух протитанкової міни. Такі випадки вже були.
Після того, як сапери опрацюють ділянки, вже енергетики риють траншеї та прокладають ЛЕП, повертаючи світло на деокуповані території. На Харківщині також є фермер, який створив трактор-розміновувач, і з його городу постійно вивозять купу вибухонебезпечних снарядів.
Яку машину використовують сапери для розмінування Харківщині: дивіться відео
Електроенергія повернеться за 2 тижні
Начальник Чугуївського району електромереж Андрій Семенов розповів, що світло повертається до будинків, у яких уже живуть люди. Начальник Головного управління ДСНС у Харківській області Олександр Волобуєв зазначив, що постраждали 800 кілометрів ЛЕП.
Робота проводиться на складних ділянках, у чагарниках, у дуже складних умовах. Це дуже небезпечно. Першочергово ми працюємо на тих лініях, якими подається електроенергія в населені пункти. Наша задача – дати електрику в кожен дім,
– зауважив головний рятувальник області.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов спрогнозував, що електроенергія повернеться приблизно за 2 тижні. Тож, робота з розмінування ведеться постійно. Однак є ще багато територій, які фактично вкриті "пелюстками", куди ступати дуже небезпечно.
Новини Харківщини: останні події
- Закордонні ЗМІ опублікували матеріал про російського військового Валерія Буслова. Він був комендантом Балаклії й очевидно причетний до всіх звірств окупантів у місті.
- У Харкові невідомі жорстоко вбили собаку. Її тіло виявили зі слідами жорстокого поводження, і поліція просить допомогти знайти причетних.
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