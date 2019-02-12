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      Машину представника "Свободи" спалили у Києві: політик звинувачує будівельну мафію

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      У Києві згоріло дощенту авто депутата Київради від "Свободи" Володимира Назаренка
      У Києві згоріло дощенту авто депутата Київради від "Свободи" Володимира Назаренка / Facebook-сторінка Володимира Назаренка

      У Києві в одному з дворів на проспекті Перемоги невідомі підпалили автомобіль Toyota Land Cruiser, що належить родині представника "Свободи" у Київраді та очільника київського осередку націоналістичного громадського об’єднання "Сокіл" Володимира Назаренка. За словами самого політика, його намагаються залякати за його "принципову політичну позицію".

      Як розповів "свободівець" у коментарі 24 каналу, інцидент трапився уночі проти 12 лютого, а саме близько другої ночі.

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      "Близько 1:50 ночі прокинувся від сигналізації автомобіля моєї мами. Сама машина перебуває у користуванні нашої сім’ї. За пропискою я проживаю з батьками. І під вікнами будинку побачив, як з салону, приблизно з водійського місця, виривається полум’я. Автомобіль було припарковано прямо під вікнами квартири", – зауважив політик.

       

      Posted by Volodymyr Nazarenko on Monday, 11 February 2019

      Володимир Назаренко наголошує, що це спланований підпал автомобіля та не може бути коротким замиканням.

      Розбили вікно, закинули якусь запальну суміш і підпалили. Адже коли машина палала, повним ходом лунала сигналізація. Зловмисники побачили, що я близько першої години ночі на цій машині повернувся з приймальні своєї – ми готуємося до відзначення 125-ї річниці "Сокола", плануємо великий марш,
      – підкреслив він.

      Відео з місця підпалу авто представника "Свободи" Назаренка у Києві 

      За його словами, таким чином на нього намагаються тиснути політичні опоненти, аби залякати: це або пов’язано з виборами та його підтримкою кандидата у президенти від "Свободи" Руслана Кошулинського, або пов’язано з його принциповою позицією у земельній комісії Київради, до якої він входить. Щодо останнього, то Володимир Назаренко вважає, що це справа рук будівельної мафії у Києві.

      Також націоналіст повідомив, що раніше йому погрожували, зокрема представники ZIM Capital Group, що займається проектування і будівництвом багатьох об’єктів у Києві. Цю компанію пов’язують з нардепом від БПП Дмитром Андрієвським. Депутат, зі свого боку, публічно не приховує свою співпрацю з ZIM Capital.

      В Киеве на проспекте Победы сгорела Toyota Land Cruiser

      Posted by Информатор Киев on Monday, 11 February 2019

      Історія конфлікту між "Свободою" та ZIM Capital тягнеться вже давно. До прикладу, влітку 2018 року власник власник цієї компанії Олександр Заголюк публічно назвавши депутата Київради від цієї політсили Ігоря Мірошниченка здирником і звинуватив у рейдертсві. 

      Як переконував бізнесмен, "свободівець" вимагав 200 квадратних метрів комерційних приміщень, що еквівалентно 400 тисячам доларів. За таку ціну політик нібито обіцяв не втручатися у діяльність забудовника та забезпечити спокійну обстановку на будівельному майданчику житлового комплексу ParkLand. Однак, не отримавши бажаного, стверджує Заголюк, Мірошниченко почав штучно роздмухувати конфлікт навколо будівництва, щоб "дотиснути" забудовника.

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      Конфлікт Мірошниченка та Заголюка: дивіться відео (Увага! Ненормативна лексика. 18+)

      Мірошниченко та детектор брехні

      Цікаве відео)))

      Posted by Polit-Expert on Friday, 27 July 2018

      Упродовж останнього часу було й кілька нападів на мене. Буквально чотири місяці тому на мене біля дому з кийками нападали та з ножами – мабуть, хотіли чи підрізати, чи завдати серйозних тілесних пошкоджень. Близько двох-трьох тижнів тому на мене нападали у роздягальні фінтес-клубу Sport Life, коли я займався спортом. Зазначу, що у роздягальні немає камер. Згодом поліції нападників відпустила та нікого більше не знайшла – тобто жодних дій і ніякої реакції. Не було жодної реакції і щодо попередніх нападів, хоча я зробив всі залежні він мене дії: писав заяви, давав свідчення, проходив судмедекспертизу. Правоохоронці нападників так і не знайшли… Зараз же починається форма тиску через батьків,
      – констатує голова київського "Сокола".

      Володимир Назаренко додає, що у машині було встановлено газовий балон, однак, на щастя, він не вибухнув. Крім того, саме авто є старим, 2003 року випуску. Машина вигоріла дощенту та горіла яскраво. Співробітники ДСНС пожежу все ж ліквідували. Крім того, на місці працювали правоохоронці, медики та співробітники СБУ.

      "Буде жорстка та влучна відповідь націоналістів. Буду вимагати від правоохоронних органів відповідних дій. Вороги нації отримають по заслугам", – підсумував політик.

      Пожежа в авто могла мати серйозніші наслідки, оскільки в ньому було встановлено газовий балон / Facebook-сторінка Володимира Назаренка, "Інформатор", прес-служба управління ДСНС у Києві

      У поліції Києва підтвердили факт події. Також тут повідомили, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про "Умисне знищення або пошкодження майна". Її санкція передбачає позбавлення терміном до десяти років.

      Ймовірною причиною пожежі правоохоронці називають "занесення стороннього джерела запалення". Тобто, попередньо було встановлено, що невідомі розбили скло та закинули у салон позашляховика невідому речовину, внаслідок чого машина загорілася. Зараз триває розшук причетних до інциденту осіб.

      Прокоментували нічну пожежу й у ДСНС. У відомстві повідомили, що машина зайнялася біля 3-поверхового житлового будинку на проспекті Перемоги, 37.

      Внаслідок пожежі в автомобілі Toyota Land Cruizer згорів салон автомобіля, моторний відсік, лобове та бокове скло, передній бампер, фари, капот та пошкоджено лакофарбове покриття,
      – розповіла у коментарі 24 каналу речниця ДСНС у Києві Світлана Водолага.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва ВО "Свобода" Будівництво Пожежа Київрада
      Джерело: 24 канал
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