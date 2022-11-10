Масі Найєм розповів, що на ТБ його попросили прикрити шрам пов'язкою: люди обурилися
Джерело:твітер Масі Найєма
Захисник Масі Найєм розповів, що на одній із передач його попросили одягнути пов'язку на втрачене око. Українців обурило таке ставлення до воїна.
Один з телеканалів вирішив, що захисник без ока – це контент 18+. Українців це обурило не на жарт.
До теми Масі Найєм після важкого поранення знявся у фотосесії для бренда Indposhiv
Масі Найєм розповів про дивне прохання телеканалу
Воїн розповів, що один з телеканалів попросив його одягнути пов'язку на око, тому що в іншому випадку їм доведеться ставити позначку "18+". У результати Масі її так і не одягнув.
На одній з передач мене попросили вдягнути пов‘язку. Або їм доведеться написати "18+". Не вдягнув, бо не взяв із собою. Та й країна в нас доросла, 31 рік незалежності не минають легко, якщо поруч хворий сусід,
– розповів він.
Українці обурились, адже у шрамах немає нічого сороміцького. Тим паче потрібно звикати, що внаслідок повномасштабної війни людей з пораненнями та інвалідністю значно побільшає:
- "Які ще 18+? Де розуміння взагалі, що зараз ми будемо бачити багато людей з наслідками травм від війни і як військових, так і цивільних що постраждали? Навіщо прикривати шрами, якщо це нормально мати шрами після важких травм. Вони відео з людьми що мають протези теж маркують 18+?"
- "18+? Ви хотіли бути голим, що мала прикривати та пов'язка? З яких це пір шрами це 18+? Це щось непристойне чи сороміцьке?"
- "Тобто "18 +"? Людина з пораненням то вже контент для дорослих?"
- "Моїм дітям 5 та 10, показувала ваші фото без маски та розповідала про вашу історію та значення ваших вчинків для вільної України. Малий спитав чи болить. А старша запитала чи ви пірат?"
Масі НайємВідомий український адвокат, правозахисник та засновник юридичної компанії Міллер. Він надавав правову допомогу журналістам, активістам та ветеранам російсько-української війни. Сам Масі теж захищав та захищає Україну на фронті. У 2015 – 2016 роках він перебував в одній з найгарячіших на той час точок – Авдіївській промзоні і був демобілізований у жовтні 2016 року. 18 квітня 2022 року повернувся до лав ЗСУ.
Масі був на межі життя та смерті
- 5 червня стало відомо, що Масі Найєма важко поранили в голову і він перебуває в комі. Його доставили до обласної лікарні Мечнікова у Дніпрі. За його долю переживала вся країна. Було невідомо, чи отямиться захисник.
- 6 червня Масі Найєм прийшов до тями і розповів, що одного ока більше ніколи не матиме. Проте сила духу, вчасно надана допомога та професійність лікарів допомогли йому швидко встати на ноги.