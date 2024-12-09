Маск повторив за російським пропагандистом та порушив правила власної соцмережі

Ілон Маск, власник соцмережі Х, порушив правила цієї спільноти. Крім цього, він також знову зачепив тему України та її співпраці із адміністрацією Дональда Трампа, яка прийде до влади у січні 2025 року.

Ілон Маск, який вже не одноразово робив скандальні заяви, знову випадково опинився у центрі подій та порушив правила власної соцмережі. Про це пише 24 Канал із посиланням на пост Маска.

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Що зробив бізнесмен

Раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що просить Байдена взяти нашу державу в НАТО, адже поки немає сенсу спілкуватись з Трампом, бо він ще не є чинним президентом США та не може ухвалювати такі рішення.

Цим відео поділився російський пропагандист. Він, звично для росіян, вирвав з контексту цитату та написав, що "Зеленський сказав, що попросить Байдена взяти Україну в НАТО, а з Трампом нема сенсу спілкуватись".

Цей допис репостнув собі Ілон Маск із нібито задумливо – запитальним емодзі.

Але соцмережа Х має таку систему, як "нотатки від спільноти". Це спеціальні примітки від модераторів, аби протистояти маніпуляціям та фейкам.



Маск поширив допис із російською пропагандою / Скриншот 24 Каналу

Спільнота додала нотатку на допис Маска з підписом "Подивіться відео повністю. Зеленський каже, що Трамп не може запросити Україну в НАТО, бо він досі не президент".