Маск влип у скандал з MAGA-республіканцями через мігрантів: Трамп виступив за одну з сторін

Мільярдер Ілон Маск посварився з консерваторами, що підтримують рух MAGA через питання імміграції в США. На тлі цього обраний президент Дональд Трамп висловив свою думку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wassington Post.

Дивіться також Для чого Трампу Панамський канал, Гренландія та Канада – 51-м штатом: що взагалі відбувається

Що відомо про позицію Трампа у сварці про мігрантів

Так, у соцмережі Х розгорілася суперечка щодо мігрантів у США. Республіканці MAGA виступили за скасування робочих віз типу H-1B (програми, спрямованої на залучення висококваліфікованої іноземної робочої сили).

Важливо, що саме за цими візами Ілон Маск активно наймає собі людей, платячи їх значно меншу суму за роботу. Тому очевидно, мільярдер заявив про підтримку міграції та назвав республіканців, які виступають проти, "зневажливими дурнями" та "ненависними расистами".

Обраний президент США Дональд Трамп також підтримав дозвіл на візи H-1B, ставши таким чином на бік Ілона Маска в конфлікті.

Мені завжди подобалися візи. Я завжди був за візи. У мене є багато віз H-1B у моїй власності. Я вірив у H-1B. Я використовував його багато разів. Це чудова програма,

– зазначив Трамп у телефонному інтерв'ю.

Зауважимо, що після сварки з Маском щонайменше 14 акаунтів республіканців повідомили про скасування їхньої блакитної галочки – тобто значка верифікації, який видається власникам преміумакаунтів. Також мільярдера підозрюють у тому, що він організував голосовий простір в Х, де з фейкового акаунту захищав та нахвалював сам себе.