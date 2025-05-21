Маск раптом зник з політичної арени: що коїться в найближчому оточенні Трампа

Можемо спостерігати поступовий відхід Дональда Трампа на другий план, або загалом його зникнення з політичного ландшафту США. Бізнесмен заявив, що це нібито через тиск медіа, й він планує повернутися до роботи у своїй компанії.

Бізнес Маска досить сильно постраждав за час його політичної кампанії. Як розповів 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, це було очікувано.

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Чому Маск зник з політичної арени

Схожа доля може чекати також інших чиновників з адміністрації Трампа. Поки зауважень не було лише щодо роботи держсекретаря США Марко Рубіо. Навіть в очах демократів він має імідж професіонала, дуже хорошого технократа.

Натомість інші представники команди Трампа не сприймаються як потужні політичні гравці, які мають досвід, державницьке мислення, раціональні підходи у розв'язанні питань. Тому зараз ми бачимо, що люди, які прийшли на першій хвилі після президентства Трампа – потрохи втрачають свій вплив.

У перші 100 днів Ілон Маск робив дуже багато заяв, він втручався не лише у внутрішні, а й зовнішні справи, зустрічався з окремими політиками. Це дратувало міжнародну спільноту, яка тиснула на адміністрацію Дональда Трампа, бо дедалі частіше звучали запитання – хто все-таки головний у США?,

– зауважив Іван Ус.

Вже у травні 2025 року Маск почав відходити від політичної діяльності. Він був з Трампом під час візиту до Саудівської Аравії, сидів поруч з принцом, але його майже не згадували.

Чи повторить його долю Віткофф

У Маска справді були конфлікти з найбільшими прихильниками Трампа в американській політиці. Причина, в тому що вони виступають за підвищення тарифів, а Маск має виробництво в Китаї та в інших країнах. Отже, мита, які хотіли запровадити у США, були для нього невигідними.

Однак, поки рано говорити, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф може повторити долю бізнесмена. Він має довіру президента США, але чимало оглядачів пишуть, що він є хорошим "продавцем квадратних метрів у Манхеттені", але навряд чи його місце у політиці. Ті рішення, які він ухвалює не надто позитивно впливають на США.

Стає зрозуміло, що Трампу варто оновити свою команду, прибрати з неї одіозних людей, які мають імідж не найкращих професіоналів та почати шукати політиків, схожих на Марко Рубіо. Тоді є шанси виграти вибори.

До слова, держсекретар США пояснив, чому країна не вводить жорсткі санкції проти Росії. За словами Марко Рубіо, причина в тому, що тоді Росія може відмовитися від переговорів. Але якщо стане зрозуміло, що Путін не готовий домовлятися, тоді Америка не відкидає посилення обмежень.