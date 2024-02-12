"В одному човні з Путіним": яких нових дурниць наговорив Ілон Маск

Американський мільярдер Ілон Маск прославився низкою цинічних заяв щодо війни в Україні, але на "досягнутому" зупинятися не збирається. Тепер він закликає призупинити військову та фінансову підтримку Україні.

Бізнесмен пожалів "цвіт російської та української молоді в окопах". Політичний і громадський діяч зі США Юрій Рашкін сказав 24 Каналу, чому Маск продовжує спілкуватися з Владіміром Путіним.

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Глибоко аморальні люди

Ілон Маск належить до мізерного списку людей, які поважають російського диктатора, вважають, що нібито він робить щось хороше й з ним треба домовлятися. Це глибоко аморальні люди, у яких відсутні моральні принципи.

Маск дуже дивна істота. Він в одному човні з Путіним та найголовнішими аморальними людьми. Треба зрозуміти, що це один і той самий запах. Тому Маск може продавати Starlink тому, хто платить,

– мовив Рашкін.

Зараз американський мільярдер став одним з небагатьох корисних посіпак президента Росії, втім це далеко не найкращий спосіб бути успішним бізнесменом. Існує багато інших способів заробити гроші й бути пристойною людиною.

Маск відкинув звинувачення щодо Stralink у росіян

Головне управління розвідки повідомило, що росіяни почали використовувати Stralink на окупованих територіях України. За попередніми даними, їх можуть поставляти через посередника в Дубаї. Крім цього, до цього можуть бути причетні російські спецслужби.

Термінали Stralink – платформа супутникового інтернету компанії SpaceX, яка належить американському бізнесмену Ілону Маску.

Водночас американський бізнесмен, що інформація про те, що SpaceX продає Росії термінали Starlink категорична неправда.

Наскільки нам відомо, Starlink не продавалися прямо чи опосередковано в Росію,

– заявив бізнесмен.

Водночас він додав, що супутники Starlink "не відключають сигнал до Росії".