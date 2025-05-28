Маск заявив, що термін його роботи в адміністрації Трампа "добігає кінця"

Після перемоги Трампа на виборах американський мільярдер очолив Департамент ефективності уряду США (DOGE). Однак, 28 травня Ілон Маск заявив, що його термін на посаді спеціального урядового співробітника добігає кінця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Ілон Маск залишає адміністрацію Трампа

Під час свого правління DOGE мільярдер керував великими скороченнями федеральної робочої сили в рамках зусиль адміністрації президента США щодо скорочення федеральних витрат.

Оскільки мій запланований час на посаді спеціального урядового співробітника добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Дональду Трампу за можливість зменшити марнотратні витрати,

– написав Маск у соцмережі X.

Також зазначив, що DOGE з часом лише посилюватиметься. Адже, на думку Маска, це стане "способом життя" для всього уряду.

Раніше журналісти писали, що Департамент ефективності уряду США продовжить свою роботу, навіть якщо Маск відійде від справ, а співробітники залишаться на місцях, розподілені по федеральних агентствах, упродовж наступних місяців або років.

Чиновник Білого дому сказав, що Маск, який був обмежений роботою 130 днів як спеціальний держслужбовець, розпочне процес звільнення, що включає паперову роботу, ввечері середи.

В останні тижні мільярдер почав відступати від штатної роботи уряду, аби зосередитися на своїх компаніях, зокрема, SpaceX і Tesla, які зазнали труднощів частково через його альянс з адміністрацією Трампа.